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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Пезешкиан едет в Пакистан

16:03 305

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится в Пакистан, об этом сообщает агентство Tasnim News.

Генеральный директор управления по связям с общественностью администрации президента Ирана Хабиб Аббаси в беседе с агентством подтвердил визит президента страны Масуда Пезешкиана в Пакистан.

По его словам, поездка состоится завтра и, вероятно, продлится один день.

Как отметил Аббаси, среди целей визита — контроль за выполнением договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих поездок, обсуждение возможностей расширения экономических отношений между двумя странами, а также выражение благодарности президентом Ирана Пакистану за его усилия по посредничеству в вопросе между Ираном и США.

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