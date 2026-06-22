Пезешкиан едет в Пакистан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится в Пакистан, об этом сообщает агентство Tasnim News.

Генеральный директор управления по связям с общественностью администрации президента Ирана Хабиб Аббаси в беседе с агентством подтвердил визит президента страны Масуда Пезешкиана в Пакистан.

По его словам, поездка состоится завтра и, вероятно, продлится один день.

Как отметил Аббаси, среди целей визита — контроль за выполнением договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих поездок, обсуждение возможностей расширения экономических отношений между двумя странами, а также выражение благодарности президентом Ирана Пакистану за его усилия по посредничеству в вопросе между Ираном и США.