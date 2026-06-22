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Первый день Республиканской спортивной олимпиады среди школьников

16:07 159

Продолжаются соревнования в рамках первой Республиканской спортивной олимпиады школьников (MRİO), организованной совместно Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта при поддержке Операционной компании «Бакинское городское кольцо» и соответствующих спортивных федераций.

В первый день олимпиады, призванной повысить интерес школьников к спорту, популяризировать здоровый образ жизни и выявить талантливых спортсменов, прошли соревнования по тхэквондо, вольной борьбе, тяжелой атлетике, бадминтону, легкой атлетике, велоспорту, настольному теннису и баскетболу.

В соревнованиях по тхэквондо 128 спортсменов, представляющих 14 спортивных школ, состязались в 19 весовых категориях. В соревнованиях по вольной борьбе приняли участие 168 спортсменов из различных городов и регионов. В соревнованиях по тяжелой атлетике спортсмены выступали в весовой категории до 44 кг, и были определены первые результаты. В соревнованиях по бадминтону 129 спортсменов из 7 спортивных школ состязались в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

В рамках соревнований по легкой атлетике школьники продемонстрировали свои навыки в беге, эстафете, прыжках в длину и толкании ядра. В Бакинском велопарке прошли соревнования по маунтинбайку на дистанции 13 км, в ходе которых участники боролись за личные результаты. В спортивно-оздоровительном центре Şüa стартовали соревнования по настольному теннису, в ходе которых участники состязались в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. В Бакинском дворце спорта были организованы соревнования по баскетболу для школьников 2013–2014 годов рождения, проводившиеся по олимпийской системе и по круговой системе.

По завершении соревнований победители во всех видах спорта были награждены медалями, дипломами и памятными подарками.

Отметим, что соревнования по различным видам спорта в рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников продлятся до 26 июня.

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