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Kapital Bank продолжает поддерживать платформы, объединяющие предпринимателей

16:14 165

Завершилась 7-я Выставка презентации местных компаний, официальным партнером которой выступил Birbank Biznes, – бренд первого банка страны Kapital Bank. Мероприятие было организовано совместно c Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и компанией Marsol Group.

В выставке приняли участие более 300 отечественных компаний, представляющих строительную отрасль, пищевую промышленность, ИКТ, образование, производство, сельское хозяйство, логистику, текстильную отрасль и другие сферы деятельности.

Выставка, которую банк поддержал уже в седьмой раз, является одной из крупнейших бизнес-площадок страны, способствующих продвижению местных компаний, развитию новых партнерств и расширению возможностей выхода на рынок. В рамках мероприятия состоялись деловые встречи между представителями компаний, а также переговоры с представителями государственных структур, что позволило участникам установить новые деловые контакты, расширить партнерскую сеть и подробнее ознакомиться с существующими возможностями для развития бизнеса.

Комментируя итоги выставки, заместитель председателя Правления Kapital Bank Фарид Хидаятзаде отметил, что для развития предпринимательства важны не только современные финансовые решения, но и площадки, которые помогают предпринимателям налаживать новые деловые связи, обмениваться опытом и представлять свои товары и услуги более широкой аудитории. По его словам, Выставка-презентация местных компаний является одной из успешных инициатив, способствующих развитию сотрудничества между представителями бизнеса.

Отметим, что сегодня Birbank Biznes обслуживает более 200 тысяч предпринимателей. Платформа продолжает предлагать цифровые решения, упрощающие повседневную деятельность бизнеса, а также поддерживает инициативы, способствующие развитию предпринимательства, расширению деловых связей и созданию новых возможностей для роста компаний.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 114 филиалов и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Заявки на получение наличного кредита и карты Birbank можно оформить в онлайн-формате.

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