Оползень обрушил дорогу в губинском селе

Несколько дней назад на территории села Тюлякеран Губинского района сошел оползень, в результате на дороге образовался 15-метровый провал, обрушился асфальтовый слой, затруднилось передвижение в шесть сел района, включая Тюлякеран.

Местные жители говорят, что объездная дорога к селу также повреждена из-за оползня. Поэтому создана новая временная дорога путем ее продления. Но движение грузовиков, особенно большегрузных, по этой грунтовой дороге невозможно. В дожди движение на дороге затрудняется.

Один из жителей сказал, что они покупают корм для своего скота в соседних селах. Груженая машина может проехать лишь до половины пути, а дальше дорога опасна и по ней не доехать до села.

Оползень был зафиксирован утром 15 июня на 4-м километре дороги Губа - Тюлякеран. В результате примерно 100-метровый участок дороги полностью разрушен. Обвал в этом районе все еще активен, поэтому дорогу пока нельзя восстановить. В общей сложности в селах Гюльтепе, Мёхюдж, Тюлер, Еникенд, Юхары Тюлякеран и Ашагы Тюлякеран, где была закрыта дорога, проживает около 6 тысяч человек.

Председатель муниципалитета села Тюлякеран Рауф Гусейнов сообщил haqqin.az, что, поскольку альтернативная грунтовая дорога непроходима в дождливую погоду, вчера была введена в эксплуатацию другая дорога. Хотя теперь дорога к селу стала немного длиннее, новая альтернативная дорога заасфальтирована речным гравием, выровнена и укреплена, что делает ее менее опасной, чем другие.

«Этот район находится в оползневой зоне. Оползень продолжается и сейчас, дорогу восстановят, как только опасность будет устранена», — сказал председатель муниципалитета.

Сильные дожди, начавшиеся с апреля, причинили серьезный ущерб, особенно в отдаленных горных селах Губы, дороги в большинстве деревень разрушены. Обвал в направлении села Гонаккенд Губинского района разрушил дорогу, соединяющую региональный центр с несколькими селами.