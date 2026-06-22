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Лукашенко и Путин обсудят «угрозы» Зеленского

16:28 437

Президент России Владимир Путин в ближайшее время обсудит с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдвинутое Украиной требование снять в течение недели ретрансляторы, которые корректируют удары российских дронов по украинским городам, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, планируют ли Путин и Лукашенко обсудить озвученное Зеленским требование Украины снять ретрансляторы в течение недели, Песков ответил: «Действительно, и вы знаете, что Александр Григорьевич (Лукашенко – ред.) об этом говорил, в ближайшей перспективе (Путин) планирует наладить контакты. Это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», - сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле считают, что эта «угроза — абсолютно агрессивная, (это) вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны». 

«Но у нас нет никаких сомнений, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет», — заявил Песков.

Напомним, 19 июня президент Украины заявил, что у белорусского лидера Александра Лукашенко «есть неделя, чтобы снять ретрансляторы, которые корректируют удары российских дронов по украинским городам, или это сделает Украина».

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