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Венгрия меняет конституцию, чтобы отстранить президента

16:50 789

Новое правительство Венгрии подготовит поправки в основной закон, которые позволят отстранить от должности нынешнего президента страны Тамаша Шуйока, и начнет процесс разработки новой конституции. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр, выступая в национальном парламенте.

«Мы инициируем отстранение президента республики Тамаша Шуйока от должности», - сказал он, подтвердив намерение добиться ухода главы государства со своего поста.

Ранее Мадьяр неоднократно утверждал, что Шуйок обязан оставить должность президента, поскольку потворствовал злоупотреблениям прошлого правительства Виктора Орбана.

«На следующий день после вступления в силу поправок к основному закону полномочия Тамаша Шуйока будут прекращены, и точка», - отметил премьер, выступление которого транслировалось на сайте парламента. 

Он также объявил, что с сентября начнется всеобъемлющий процесс разработки новой конституции с участием всего венгерского общества. Предполагается, что по завершении этого процесса новый основной закон будет утвержден на общенациональном референдуме. «До завершения процесса разработки конституции, но не более чем на 5 лет, парламент изберет вместо Тамаша Шуйока нового президента республики, одной из важнейших задач которого станет восстановление авторитета института президента республики», - сообщил Мадьяр.

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