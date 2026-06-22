Премьер Катара: Нетаньяху вновь провоцирует...

Руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху не в первый раз провоцирует эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, осудив действия израильских военных в Ливане.

«К сожалению, это не первый раз, когда Нетаньяху провоцирует эскалацию в регионе», - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Глава катарского правительства назвал неприемлемым «убийство Израилем около 100 ливанцев за несколько дней во время прекращения огня». Он подчеркнул, что «продолжающаяся оккупация ливанских земель должна прекратиться, суверенитет Ливана необходимо уважать». При этом премьер отметил, что Вашингтон «играет правильную роль в отношении действий Израиля в Ливане».