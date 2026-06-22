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Каспий выставил свой счет

Наши проблемы и исследование западных ученых
Отдел информации
17:27 1282

Снижение уровня Каспийского моря в последние годы вызывает особую озабоченность не только в прибрежных странах, но и на уровне международных экологических организаций и экспертов.

Нима Шокри, сотрудник Гамбургского технологического университета, и Амир Ага Кучаг, профессор Калифорнийского университета, пишут в своей статье в британском издании The Conversation, что причина быстрого обмеления моря никак не связана с глобальным потеплением или другими природными факторами.

Ученые утверждают, что главная причина кроется в человеческом факторе, а именно в нерациональном использовании водных ресурсов в странах Каспийского побережья. Авторы статьи совместно с группой ученых недавно провели научное исследование проблемы пересыхания Каспийского моря.

Результаты их исследования опубликованы в июне на научном портале agu.org.

Нима Шокри и Амир Ага Кучаг считают, что причина быстрого обмеления моря никак не связана с глобальным потеплением или другими природными факторами

Нима Шокри и Амир Ага Кучаг пишут, что их группа проанализировала гидрологические данные стран Каспийского побережья вместе со спутниковыми снимками и установила, что приток воды в Каспийское море резко сократился за последние 30 лет. Ученые отмечают, что главная причина не в уменьшении количества осадков. На самом деле количество осадков в бассейне Волги, которая обеспечивает примерно 80% притока Каспийского моря, немного увеличилось. Этот вывод важен, поскольку он опровергает одно из самых распространенных предположений, касающихся обмеления Каспия. Распространенная версия событий была довольно простой: изменение климата увеличивает испарение, количество осадков уменьшается, а площадь моря сокращается.

«Изменение климата, безусловно, играет свою роль: наш анализ подтверждает, что испарение в Каспийском море значительно увеличилось по мере повышения региональных температур. Однако одно только испарение объясняет лишь около 40% наблюдаемых потерь воды с середины 1990-х годов. Оставшееся снижение уровня воды в подавляющем большинстве случаев указывает на деятельность человека», - пишут авторы.

В статье говорится, что река Волга десятилетиями подвергалась масштабным инженерным работам. Плотины, водохранилища, промышленное потребление и судоходные системы коренным образом изменили гидрологию бассейна. Вода, которая когда-то естественным образом впадала в Каспийское море, все чаще перехватывается выше по течению. Одним из важных, но редко обсуждаемых примеров является система каналов Волга-Дон, которая соединяет бассейн Каспийского моря с Черным морем через внутренние водные пути России. С геополитической и экономической точки зрения канал имеет стратегическое значение. Но он отводит воду от Каспийской системы.

По мнению авторов исследования, снижение уровня воды в Каспии в подавляющем большинстве случаев указывает на деятельность человека

Теперь совокупный эффект виден из космоса. С середины 1990-х Каспийское море потеряло примерно 24 000 км² площади поверхности, что приближается к размерам Сицилии. Уровень воды упал примерно на два метра. Авторы пишут, что мелководье северной части Каспия, являющееся одной из самых продуктивных с экологической точки зрения частей моря, особенно быстро пересыхает.

«Это важно, потому что северная часть Каспийского моря — не пустошь. Это важнейшая экологическая зона, поддерживающая рыболовство, водно-болотные угодья, перелетных птиц и нерестилища осетров — древних видов рыб, производящих большую часть мировой икры», – отмечают ученые.

Как пишут авторы, исследование также выявило долгосрочное повышение концентрации хлорофилла в северной части Каспия, ключевого индикатора активности водорослей и ухудшения качества воды. Проще говоря, море становится теплее, мельче и все более богатым питательными веществами, что считается идеальным условием для вредоносного цветения водорослей.

«Каспий — не просто энергетический коридор или судоходная трасса, а хрупкая водная система. Природа в итоге предъявляет счет обществам, игнорирующим ее. Каспийское море уже начало его выставлять», - пишут Нима Шокри и Амир Ага Кучаг

«Это не просто экологическая проблема. Каспийский регион находится в центре основных энергетических и торговых коридоров, связывающих Европу и Азию. Транспортные маршруты России с севера на юг, международный план развития Китая, инициатива «Один пояс, один путь», а также шельфовая нефтедобывающая инфраструктура и региональные судоходные сети — все это зависит от того, останется ли Каспийское море судоходным и стабильным. Падение уровня воды угрожает портам, судоходным путям и прибрежной инфраструктуре. Снижение глубины уменьшает грузоподъемность и увеличивает транспортные расходы. То, что изначально кажется экологической проблемой, постепенно превращается в экономическое ограничение», - говорится в статье.

Ученые считают, что выживание Каспия напрямую зависит от поведения прибрежных государств. А Каспийское море окружено странами с конкурирующими стратегическими интересами, неравномерными системами управления и ограниченной прозрачностью в отношении использования водных ресурсов. Эта фрагментация стала одной из самых больших угроз для моря.

«Каспий — не просто энергетический коридор или судоходная трасса, а хрупкая водная система. Природа в итоге предъявляет счет обществам, игнорирующим ее. Каспийское море уже начало его выставлять», - написали Нима Шокри и Амир Ага Кучаг.

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