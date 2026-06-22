Америка разрешила Ирану торговать нефтью

Казначейство США выдало временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, разрешающую производство, поставку и продажу иранской нефти. Об этом сообщил глава Министерства финансов Скотт Бессент.

«В соответствии с продолжающимися продуктивными переговорами в Швейцарии Иран обязался обеспечить свободный и открытый транзит в Ормузском проливе и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд в свою страну», – написал он.

Лицензия выдана во исполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного США и Ираном. Согласно тексту документа, казначейство обязывается после его подписания выдать разрешение на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующих услуг.

Ранее иранская нефть находилась под американскими санкциями. В марте 2026 года, на фоне американо-израильской войны против Ирана, казначейство уже выдавало временную 30-дневную лицензию на продажу иранской нефти, находившейся на судах, чтобы сбить цены, взлетевшие выше 100 долларов за баррель. В апреле Бессент заявил, что США не будут продлевать лицензии ни на иранскую, ни на российскую нефть.