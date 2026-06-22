Судоходство в Ормузе активизировалось

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о более активном движении судов в Ормузском проливе после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

«Движение в Ормузском проливе начало увеличиваться», - говорится в отчете координационного центра, охватывающем последние 72 часа.

«Уровень угрозы морской безопасности был понижен до умеренного после меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, хотя сохранялись незначительные риски и продолжались операции по наблюдению и очистке акватории», - добавили в UKMTO.