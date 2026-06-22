Труба есть, а воды нет…

В Азербайджане это лето снова началось с проблем с водоснабжением. В разных районах Баку уже несколько дней нет воды, или же она подается с ограничениями. Из обращений, поступивших в haqqin.az из различных частей столицы, становится ясно, что ситуация приобретает тревожный характер. На большинстве улиц поселка Ени Гюнешли Сураханского района воды нет уже пять дней. Жители жилмассивов D и V сообщили, что иногда воду подают на несколько минут, но давление в магистралях настолько слабое, что за полчаса заполняется… одно ведро. Жители поселка Ени Раманы Сураханского района, проживающие на улице Самира Алиева, также жалуются на проблемы с подачей воды. По словам местной жительницы Нураны Гулиевой, люди дежурят всю ночь, чтобы хотя бы набрать одно‑два ведра воды. Резервуары полностью опустели, запасы исчерпаны. Н.Гулиева говорит, что в этих местах 19-литровая тара с бутилированной водой, которая еще несколько дней назад стоила 4 маната, подорожала до 5,5 маната. Чтобы обеспечить потребности в воде семьи из шести человек, им приходится тратить на нее немалую часть своего заработка.

В большей части поселка Говсан воды нет уже четыре дня. Социальные сети также заполнены жалобами людей, страдающих из-за проблем с водоснабжением. Судя по ним, в поселках Бюльбюля, Раманы, Бина, Бузовна, Амирджан, Забрат, Баладжары, Кюрдаханы, Нардаран, Мардакян, Шувелан, а также в микрорайонах, в районе станции метро «Нефтчиляр», а также в Хырдалане вода не подается уже несколько дней. Житель поселка Коргез Гарадагского района Фариз Мамедов сообщил, что с наступлением лета местные жители жалуются на отсутствие воды. За последние 20–25 дней вода подавалась всего 2–3 раза, да и то люди не успевали наполнить баки. Жительница Ясамала Фидан Ганбарлы написала на своей странице в Facebook, что уже 3–4 года летом воду в районе отключают без предупреждения: «Вчера сначала вода стала идти очень слабо, потом отключили свет, а затем полностью отключили воду. Через полчаса свет дали, но воды нет уже 24 часа». В Хатаинском районе, на улицах Мазахира Рустамова и генерала Шихлинского, вода также подается с ограничениями. Местные жители говорят, что графики изменили, и многие не знали о времени подачи воды.