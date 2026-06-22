Труба есть, а воды нет…

В Азербайджане это лето снова началось с проблем с водоснабжением. В разных районах Баку уже несколько дней нет воды, или же она подается с ограничениями. Из обращений, поступивших в haqqin.az из различных частей столицы, становится ясно, что ситуация приобретает тревожный характер.
На большинстве улиц поселка Ени Гюнешли Сураханского района воды нет уже пять дней. Жители жилмассивов D и V сообщили, что иногда воду подают на несколько минут, но давление в магистралях настолько слабое, что за полчаса заполняется… одно ведро.
Жители поселка Ени Раманы Сураханского района, проживающие на улице Самира Алиева, также жалуются на проблемы с подачей воды. По словам местной жительницы Нураны Гулиевой, люди дежурят всю ночь, чтобы хотя бы набрать одно‑два ведра воды. Резервуары полностью опустели, запасы исчерпаны. Н.Гулиева говорит, что в этих местах 19-литровая тара с бутилированной водой, которая еще несколько дней назад стоила 4 маната, подорожала до 5,5 маната. Чтобы обеспечить потребности в воде семьи из шести человек, им приходится тратить на нее немалую часть своего заработка.
В большей части поселка Говсан воды нет уже четыре дня. Социальные сети также заполнены жалобами людей, страдающих из-за проблем с водоснабжением. Судя по ним, в поселках Бюльбюля, Раманы, Бина, Бузовна, Амирджан, Забрат, Баладжары, Кюрдаханы, Нардаран, Мардакян, Шувелан, а также в микрорайонах, в районе станции метро «Нефтчиляр», а также в Хырдалане вода не подается уже несколько дней.
Житель поселка Коргез Гарадагского района Фариз Мамедов сообщил, что с наступлением лета местные жители жалуются на отсутствие воды. За последние 20–25 дней вода подавалась всего 2–3 раза, да и то люди не успевали наполнить баки. Жительница Ясамала Фидан Ганбарлы написала на своей странице в Facebook, что уже 3–4 года летом воду в районе отключают без предупреждения: «Вчера сначала вода стала идти очень слабо, потом отключили свет, а затем полностью отключили воду. Через полчаса свет дали, но воды нет уже 24 часа».
В Хатаинском районе, на улицах Мазахира Рустамова и генерала Шихлинского, вода также подается с ограничениями. Местные жители говорят, что графики изменили, и многие не знали о времени подачи воды.
Люди жалуются на то, что, как только воду отключают, горячая линия Объединенной службы водоснабжения крупных городов тоже «отключается»: телефон часами занят, невозможно сообщить о проблеме или хотя бы узнать примерное время возобновления подачи воды.
Проблема питьевой воды в Баку в летние месяцы приобрела системный характер. Если раньше жалобы поступали в основном из пригородных поселков, сел и жилых массивов, то в последние 3–4 года вода днями отсутствует в Сабаильском, Наримановском, Насиминском, Ясамальском и других районах Баку. Местные жители говорят, что бутилированная вода подорожала, а водовозы повысили цены, пользуясь дефицитом. Но вот что странно. Несмотря на нехватку воды почти во всех районах города, многие автомойки работают круглосуточно. Люди справедливо спрашивают: если для домов и квартир воды нет, откуда ее берут автомойки?
Также вызывает вопросы, откуда водовозы берут воду, если в большинстве районов Баку ее нет, а машины все равно находят источник.
Следует отметить, что водопровод Огуз – Габала – Баку, обеспечивающий столицу питьевой водой, был введен в эксплуатацию в декабре 2010 года. Тогда отмечалось, что благодаря этому трубопроводу Баку будет обеспечен водой круглосуточно. Даже баки на крышах многих домов были демонтированы. Однако проблема воды в столице, особенно летом, до сих пор не решена.
Тем временем в Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили haqqin.az, что в связи со сменой сезона проводятся восстановительные работы в системе водоснабжения. Выполняются технические мероприятия для увеличения объема воды, поступающей из резервуаров, и повышения производительности очистных сооружений. В рамках этих работ объем подаваемой воды временно сокращен. В результате в разных районах города время подачи воды уменьшено на 2–3 часа. Служба извинилась перед абонентами за перебои и пообещала, что все наладится.