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О чем договорились Иран и США на переговорах
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О чем договорились Иран и США на переговорах

«Страшная угроза» Армении от Захаровой

18:15 545

Армению могут лишить права голоса в рабочих органах ОДКБ из за неуплаты взносов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, согласно статье 25 Устава ОДКБ, к государству, которое не выполняет свои обязательства, могут быть применены соответствующие меры.

В частности, если задолженность сохраняется в течение двух лет, страну могут лишить права выдвигать своих граждан на квотные должности, а также права голоса в рабочих органах — до тех пор, пока задолженность не будет полностью погашена.

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