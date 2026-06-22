Футболистки сборной Азербайджана у Фарида Гаибова

По приглашению Министерства молодежи и спорта состоялась встреча министра Фарида Гаибова с женской сборной Азербайджана по футболу.

Обсуждалось выступление наших футболисток в отборочном турнире чемпионата мира-2027. Фарид Гаибов высоко оценил результаты сборной Азербайджана, победившей в четырех матчах из шести, набравшей 12 очков и занявшей 2-е место. Он особо отметил бойцовские качества и профессионализм команды. По мнению министра, успехи азербайджанских футболисток играют важную роль с точки зрения дальнейшего развития женского футбола в стране.

На встрече также выступили глава Департамента женского футбола АФФА Зюмрюд Агаева и главный тренер национальной команды Сиясет Аскеров.

В конце встречи капитан команды Севиндж Джафарзаде подарила Фариду Гаибову форму сборной.