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Футболистки сборной Азербайджана у Фарида Гаибова

ФОТО
Отдел спорта
18:49 735

По приглашению Министерства молодежи и спорта состоялась встреча министра Фарида Гаибова с женской сборной Азербайджана по футболу.

Обсуждалось выступление наших футболисток в отборочном турнире чемпионата мира-2027. Фарид Гаибов высоко оценил результаты сборной Азербайджана, победившей в четырех матчах из шести, набравшей 12 очков и занявшей 2-е место. Он особо отметил бойцовские качества и профессионализм команды. По мнению министра, успехи азербайджанских футболисток играют важную роль с точки зрения дальнейшего развития женского футбола в стране.

На встрече также выступили глава Департамента женского футбола АФФА Зюмрюд Агаева и главный тренер национальной команды Сиясет Аскеров.

В конце встречи капитан команды Севиндж Джафарзаде подарила Фариду Гаибову форму сборной.

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