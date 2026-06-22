МИД Азербайджана вызвал Зиха

В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с решением, принятым 18 июня Европейским судом по правам человека против нашей страны. Было подчеркнуто, что данное решение является несправедливым, предвзятым и противоречит положениям международного права.

Было отмечено, что в решении по делу «Чирагов и другие против Армении» от 16 июня 2016 года был установлен факт фактической оккупации азербайджанских территорий Арменией, а также факт существования оккупационного режима благодаря прямой военной и финансовой поддержке Армении. В этой связи было заявлено, что использование в нынешнем решении обозначения «НКР» («Нагорно-Карабахская Республика») в отношении указанных территорий как самостоятельного субъекта противоречит международному праву и судебным процедурам.

Кроме того, была выражена обеспокоенность использованием в указанном решении терминологии, противоречащей международно признанному суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Было заявлено, что такие формулировки, как «линия соприкосновения между Азербайджаном и «НКР», а также упоминания армии, органов власти, генерального прокурора и омбудсмена самопровозглашенного режима являются попыткой легитимизации бывшего незаконного сепаратистского режима.

В ходе встречи до сведения собеседника было доведено, что Азербайджанская Республика решительно отвергает данное решение суда, а азербайджанская сторона рассмотрит все возможные средства для защиты своих законных интересов и предпримет соответствующие шаги.