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Даты и время дебютных матчей «Сабаха» в Лиге чемпионов

Отдел спорта
19:24 549

Определены даты и время начала матчей 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и валлийским ТНС.

Первая игра состоится 7 июля в Масазыре. Она начнется в 20:00. Ответная встреча пройдет 14 июля на стадионе «Парк Холл» в английском Освестри и начнется в 21:30 по бакинскому времени.

Это будут дебютные игры «Сабаха» в Лиге чемпионов. К ним команда сейчас готовится на сборах в Австрии.

Напомним, победитель противостояния «Сабах» — ТНС во 2-м раунде встретится с победителем пары «Вардар» (Северная Македония) — КУПС (Финляндия).

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