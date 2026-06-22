Иран все отрицает

По итогам переговоров в Швейцарии Иран не принимал на себя дополнительных обязательств в плане сотрудничества с МАГАТЭ, заявил пресс-секретарь иранского МИДа Эсмаил Багаи.

«Взаимодействие Ирана с Международным агентством по атомной энергии будет продолжаться в соответствии с текущим порядком, решениями Исламского консультативного совета и Совета национальной безопасности», — подчеркнул Багаи.

Дипломат добавил, что обсуждение взаимодействия в ядерной сфере возможно лишь «в порядке пункта 13 меморандума о взаимопонимании между США и Ираном», то есть после решения вопросов о полном прекращении огня, снятия блокады и экспортных ограничений, а также разморозки иранских активов.

Ранее о согласии Ирана допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.