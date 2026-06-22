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Инструкция для израильских солдат

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Израильские солдаты получили новые директивы, ограничивающие операции на юге Ливана «оборонительными действиями», пишет The New York Times со ссылкой на израильских официальных лиц.

В соответствии с обновленными приказами военнослужащие могут открывать огонь только в ответ на непосредственную угрозу, если у них нет особого разрешения от начальника генерального штаба.

Инструкции также запрещают солдатам делать предупредительные выстрелы в сторону гражданских лиц, возвращающихся на юг Ливана, за исключением случаев, когда те приближаются к военным позициям «слишком близко». Кроме того, военнослужащим больше не разрешается сносить дома или другие объекты инфраструктуры в зоне безопасности без одобрения высшего командования.

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