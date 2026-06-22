Госсекретарь США едет в турне

Госсекретарь США Марко Рубио отправится завтра с визитами в ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, сообщил спикер Госдепа Томми Пиготт.

В ходе визита глава американской дипломатии встретится с официальными лицами и обсудит вопросы, связанные с заключенным с Ираном меморандумом о взаимопонимании, и «усилия по обеспечению полного, свободного и безопасного судоходства» в Ормузском проливе.

Также Рубио обсудит другие региональные вопросы с членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, добавили в ведомстве.