Российских детей предложили готовить к войне с НАТО

Российских детей надо готовить к войне с НАТО и ЕС сразу после начальной школы, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. «С пятого класса, как и в кадетских корпусах, нужно преподавать дисциплины, которые позволят девочкам и мальчикам быть готовыми к любым вызовам извне. Мы должны готовить нашу молодежь к защите Отечества», — сказал российский депутат.

По мнению Водолацкого, в первую очередь необходимо сделать тотальной начальную военную подготовку (НВП), которая сейчас преподается только в старших классах в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

Он отметил, что потенциально война с НАТО может начаться в 2030 году, учитывая заявления западных лидеров, поэтому государству следует заняться подрастающим поколением для пополнения армии, а также активно «наращивать военно-промышленный комплекс», включая производство ракет.

Советские уроки НВП в школах восстановили после вторжения в Украину. Учащимся 10-11 классов преподают основы строевой подготовки, правила оказания первой помощи во время войны, рассказывают о слаженных действиях в группах, укрытиях при воздушной атаке и других способах защиты. Помимо этого, школьники осваивают обращение с ручными гранатами.

В феврале 2024 года Минпросвещения добавило в ОБЗР новый модуль — «Военная подготовка. Основы военных знаний». Целью заявлялось формирование у подростков «готовности к выполнению обязанности по защите Отечества». В рамках этой дисциплины школы заставляют оборудовать стрелковые тиры и экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки, а также закупать макеты огнестрельного оружия, укрытий, магазины к автомату Калашникова с учебными боеприпасами, защитные костюмы, имитаторы ранений для тренажера-манекена и прочее.

Кроме того, в школах регулярно проводятся военно-патриотические игры «Зарница 2.0». Детей учат сбегать из плена, штурмовать позиции, бороться с вражескими хакерами, ориентироваться на местности в условиях военных действий, а также управлять боевыми дронами и отрабатывать приемы пропагандистской работы. В команды для участия в «Зарнице» берут с 7 лет. Школьники во время «игры» выбирают одну из семи ролей: командира отряда, военкора, инженера-сапера, медика, оператора БПЛА, политрука или штурмовика.