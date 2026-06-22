Теракт против евреев: есть убитые

Неизвестный открыл огонь по людям в еврейском квартале канадского Монреаля. Несколько сотрудников полиции ранены. На месте инцидента находятся не менее двух тел погибших.
На территории квартала работает спецназ.
June 22, 2026
Неизвестный открыл огонь по людям в еврейском квартале канадского Монреаля. Несколько сотрудников полиции ранены. На месте инцидента находятся не менее двух тел погибших.
На территории квартала работает спецназ.
June 22, 2026
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.