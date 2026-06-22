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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Эрдоган призывает к бдительности

21:30 523

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом сообщило Управление по коммуникациям Администрации президента Турции в соцсети X.

Согласно информации, собеседники обсудили двусторонние отношения, а также актуальные вопросы региональной и глобальной повестки.

Эрдоган сказал, что положительно оценивает достигнутое соглашение между Ираном и США. Он отметил, что Турция готова оказать всевозможную поддержку для того, чтобы дипломатический процесс завершился достижением устойчивого мира.

Турецкий лидер подчеркнул важность проявления бдительности в отношении сил, пытающихся сорвать переговорный процесс между США и Ираном.

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