Немецкие войска на границе с Беларусью

Германия планирует развернуть на постоянной основе в Литве — у границы с Беларусью — около пяти тысяч военнослужащих из состава 45-й танковой бригады бундесвера. Как сообщает BILD, к концу 2027 года соединение должно быть полностью укомплектовано и приведено в боевую готовность. Это станет первым случаем в современной истории страны, когда столь крупное немецкое соединение будет постоянно дислоцировано за пределами Германии, отмечает издание.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что подготовка инфраструктуры идет быстрее запланированного графика: по его словам, работы опережают сроки примерно на десять месяцев, что позволяет раньше приступить к следующему этапу. Он допустил, что бригада может достичь полной готовности даже раньше изначально намеченного срока.

Уже сейчас в Литве находятся около 1800 немецких военных, которые участвуют в учениях Freedom Shield в Пабраде — примерно в 20 километрах от белорусской границы. В маневрах задействованы 45-я танковая бригада, 203-й танковый батальон из Аугустдорфа и подразделения 122-го мотопехотного батальона из Оберфихтаха. Каунас назвал размещение немецких военных ключевым элементом сдерживания на восточном фланге НАТО и важным фактором развития литовско-германского сотрудничества.

По информации Die Welt, к осени 2026 года танковая бригада начнет обустраиваться в районе Руднинкая, где военнослужащие будут проживать вместе с семьями. При этом в бундесвере признают, что достижение полной боеготовности может осложниться кадровыми проблемами. Инспектор сухопутных войск генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что приоритетом остается добровольный принцип комплектования, однако при необходимости он может быть дополнен обязательными мерами.