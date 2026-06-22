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Анкара выразила обеспокоенность России и Украине

22:40 979

Министерство иностранных дел Турции сообщило, что двое граждан страны, входивших в состав экипажа сухогруза, получили ранения в результате удара беспилотника по судну в районе порта Черноморск в Украине.

В заявлении ведомства говорится, что речь идет о членах экипажа турецкого судна под панамским флагом, которое утром 22 июня подверглось атаке БПЛА. Состояние пострадавших находится под наблюдением турецкого посольства в Киеве и генерального консульства в Одессе.

В МИД Турции подчеркнули, что «подобные инциденты, связанные с эскалацией конфликта, создают угрозу интересам страны и региональной безопасности в Черном море». Анкара, как сообщается, «выразила обеспокоенность как украинской, так и российской стороне».

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