Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию

Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира! Сегодня в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Австрии в Далласе легендарный аргентинец забил свои 17-й и 18-й мячи на мундиалях, опередив немца Мирослава Клозе (16 голов). Встреча команд группы «J» завершилась со счетом 2:0 в пользу Аргентины.

Исторический гол Месси забил на 38-й минуте. Великолепная комбинация аргентинцев, когда Тьяго Альмада специально пропустил мяч под удар Лионелю, а тот ворвался в штрафную и левой положил мяч в угол ворот.

Месси мог забить и раньше, но на 9-й минуте пробил мимо с пенальти, который был назначен за фол на Лаутаро Мартинесе.

Но одним голом Лионель в этой встрече все же не ограничился. На 90+5-й минуте он забил свой пятый мяч на нынешнем чемпионате!

С шестью очками Аргентина обеспечила себе выход в плей-офф.

В 7 утра по бакинскому времени в группе «J» начнется второй матч 2-го тура — встретятся Алжир и Иордания.

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