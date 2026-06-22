Гренландцы хотят остаться гренландцами

Гренландия может стать 51-м штатом к 251-му Дню независимости США, написал в соцсети Х спецпосланник президента США Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лэндри.

«Поздравляю с Национальным днем всех жителей невероятного острова Гренландия.

Пусть сегодняшний день послужит напоминанием о вашей богатой культуре, традициях и ценностях, которые определяют ваше наследие.

По мере того как Америка приближается к своему 250-му Дню независимости, мы присоединяемся к празднованию свободы и возможностей.

Возможно, 251-й день рождения Америки мы сможем отпраздновать уже с добавлением 51-го штата!» — написал Лэндри.

Глава МИД Гренландии Мюте Боуруп Эгеде ответил на этот выпад следующим заявлением:

«Мы не станем 51-м штатом, мы не хотим быть американцами. Будущее нашей земли будет решаться здесь, в Гренландии, и мы говорили об этом с самого начала.

Мы не хотим быть американцами и не хотим быть датчанами. Мы — гренландцы.

Заявления, доносящиеся из Америки, уже никого не удивляют. Однако это проявление огромного неуважения к населению Гренландии, а также к королевству в целом — когда у вас есть рабочая группа, действующая по дипломатической линии, и тут же появляется специальный посланник с заявлениями, которые полностью выходят за рамки дозволенного. Это неуважение со стороны некоторых американцев уже утомляет», — заявил Эгеде.