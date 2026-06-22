USD 1.7000
EUR 1.9474
RUB 2.3210
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Гренландцы хотят остаться гренландцами

22 июня 2026, 23:39 541

Гренландия может стать 51-м штатом к 251-му Дню независимости США, написал в соцсети Х спецпосланник президента США Дональда Трампа в Гренландии Джефф Лэндри.

«Поздравляю с Национальным днем всех жителей невероятного острова Гренландия.

Пусть сегодняшний день послужит напоминанием о вашей богатой культуре, традициях и ценностях, которые определяют ваше наследие.

По мере того как Америка приближается к своему 250-му Дню независимости, мы присоединяемся к празднованию свободы и возможностей.

Возможно, 251-й день рождения Америки мы сможем отпраздновать уже с добавлением 51-го штата!» — написал Лэндри.

Глава МИД Гренландии Мюте Боуруп Эгеде ответил на этот выпад следующим заявлением:

«Мы не станем 51-м штатом, мы не хотим быть американцами. Будущее нашей земли будет решаться здесь, в Гренландии, и мы говорили об этом с самого начала.

Мы не хотим быть американцами и не хотим быть датчанами. Мы — гренландцы.

Заявления, доносящиеся из Америки, уже никого не удивляют. Однако это проявление огромного неуважения к населению Гренландии, а также к королевству в целом — когда у вас есть рабочая группа, действующая по дипломатической линии, и тут же появляется специальный посланник с заявлениями, которые полностью выходят за рамки дозволенного. Это неуважение со стороны некоторых американцев уже утомляет», — заявил Эгеде.

Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
00:46 366
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
00:27 469
Гренландцы хотят остаться гренландцами
Гренландцы хотят остаться гренландцами
22 июня 2026, 23:39 542
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию ВИДЕО
22 июня 2026, 23:03 1641
Анкара выразила обеспокоенность России и Украине
Анкара выразила обеспокоенность России и Украине
22 июня 2026, 22:40 1846
Пезешкиан — Эрдогану о дипломатии
Пезешкиан — Эрдогану о дипломатии обновлено 23:13
22 июня 2026, 23:13 2884
Теракт против евреев: трагические подробности
Теракт против евреев: трагические подробности обновлено 23:59; видео
22 июня 2026, 23:59 4421
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана Наш обзор
22 июня 2026, 18:30 2426
Российских детей предложили готовить к войне с НАТО
Российских детей предложили готовить к войне с НАТО
22 июня 2026, 20:39 2371
Госсекретарь США едет в турне
Госсекретарь США едет в турне
22 июня 2026, 20:26 1812
Инструкция для израильских солдат
Инструкция для израильских солдат
22 июня 2026, 20:12 2300

ЭТО ВАЖНО

Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
00:46 366
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
00:27 469
Гренландцы хотят остаться гренландцами
Гренландцы хотят остаться гренландцами
22 июня 2026, 23:39 542
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию ВИДЕО
22 июня 2026, 23:03 1641
Анкара выразила обеспокоенность России и Украине
Анкара выразила обеспокоенность России и Украине
22 июня 2026, 22:40 1846
Пезешкиан — Эрдогану о дипломатии
Пезешкиан — Эрдогану о дипломатии обновлено 23:13
22 июня 2026, 23:13 2884
Теракт против евреев: трагические подробности
Теракт против евреев: трагические подробности обновлено 23:59; видео
22 июня 2026, 23:59 4421
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана Наш обзор
22 июня 2026, 18:30 2426
Российских детей предложили готовить к войне с НАТО
Российских детей предложили готовить к войне с НАТО
22 июня 2026, 20:39 2371
Госсекретарь США едет в турне
Госсекретарь США едет в турне
22 июня 2026, 20:26 1812
Инструкция для израильских солдат
Инструкция для израильских солдат
22 июня 2026, 20:12 2300
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться