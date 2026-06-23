USD 1.7000
EUR 1.9474
RUB 2.3210
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Деньги Ирана на кукурузу и бобы

00:27 469

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае снятия санкций с Ирана размороженные средства этой страны будут направлены исключительно на закупку продовольствия у американских фермеров — кукурузы и соевых бобов.

«Деньги в основном пойдут нашим фермерам. Их люди сейчас очень голодны, и они покупают продовольствие исключительно у нас», — подчеркнул американский лидер.

На вопрос журналиста о том, может ли он гарантировать, что Тегеран не направит нефтяные доходы на восстановление армии, Трамп ответил уклончиво: «Они не должны этого делать. Посмотрим».

Американский лидер также коснулся ситуации вокруг Ормузского пролива, заявив, что он «полностью открыт», а США накануне приняли рекордный объем нефти, прошедшей через него. Президент добавил, что Иран «никогда не получит ядерного оружия».

«Если Иран не выполнит свои обязательства по соглашению или будет вести себя ненадлежащим образом, я сделаю то, что должен буду сделать. Пока они уважают нас — я не хочу использовать слово «страх», потому что это неуместно — пока они уважают нас, у нас не будет никаких проблем. У нас полный контроль над (Ормузским) проливом», — добавил президент США. 

Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
00:46 366
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
00:27 470
Гренландцы хотят остаться гренландцами
Гренландцы хотят остаться гренландцами
22 июня 2026, 23:39 542
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию ВИДЕО
22 июня 2026, 23:03 1641
Анкара выразила обеспокоенность России и Украине
Анкара выразила обеспокоенность России и Украине
22 июня 2026, 22:40 1848
Пезешкиан — Эрдогану о дипломатии
Пезешкиан — Эрдогану о дипломатии обновлено 23:13
22 июня 2026, 23:13 2885
Теракт против евреев: трагические подробности
Теракт против евреев: трагические подробности обновлено 23:59; видео
22 июня 2026, 23:59 4421
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана Наш обзор
22 июня 2026, 18:30 2427
Российских детей предложили готовить к войне с НАТО
Российских детей предложили готовить к войне с НАТО
22 июня 2026, 20:39 2372
Госсекретарь США едет в турне
Госсекретарь США едет в турне
22 июня 2026, 20:26 1812
Инструкция для израильских солдат
Инструкция для израильских солдат
22 июня 2026, 20:12 2301

ЭТО ВАЖНО

Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
00:46 366
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
00:27 470
Гренландцы хотят остаться гренландцами
Гренландцы хотят остаться гренландцами
22 июня 2026, 23:39 542
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию ВИДЕО
22 июня 2026, 23:03 1641
Анкара выразила обеспокоенность России и Украине
Анкара выразила обеспокоенность России и Украине
22 июня 2026, 22:40 1848
Пезешкиан — Эрдогану о дипломатии
Пезешкиан — Эрдогану о дипломатии обновлено 23:13
22 июня 2026, 23:13 2885
Теракт против евреев: трагические подробности
Теракт против евреев: трагические подробности обновлено 23:59; видео
22 июня 2026, 23:59 4421
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана
Берлин бросает энергетический якорь в Анкаре. Цель — газ и нефть из Азербайджана, Ирака и Туркменистана Наш обзор
22 июня 2026, 18:30 2427
Российских детей предложили готовить к войне с НАТО
Российских детей предложили готовить к войне с НАТО
22 июня 2026, 20:39 2372
Госсекретарь США едет в турне
Госсекретарь США едет в турне
22 июня 2026, 20:26 1812
Инструкция для израильских солдат
Инструкция для израильских солдат
22 июня 2026, 20:12 2301
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться