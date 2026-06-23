Деньги Ирана на кукурузу и бобы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае снятия санкций с Ирана размороженные средства этой страны будут направлены исключительно на закупку продовольствия у американских фермеров — кукурузы и соевых бобов.

«Деньги в основном пойдут нашим фермерам. Их люди сейчас очень голодны, и они покупают продовольствие исключительно у нас», — подчеркнул американский лидер.

На вопрос журналиста о том, может ли он гарантировать, что Тегеран не направит нефтяные доходы на восстановление армии, Трамп ответил уклончиво: «Они не должны этого делать. Посмотрим».

Американский лидер также коснулся ситуации вокруг Ормузского пролива, заявив, что он «полностью открыт», а США накануне приняли рекордный объем нефти, прошедшей через него. Президент добавил, что Иран «никогда не получит ядерного оружия».

«Если Иран не выполнит свои обязательства по соглашению или будет вести себя ненадлежащим образом, я сделаю то, что должен буду сделать. Пока они уважают нас — я не хочу использовать слово «страх», потому что это неуместно — пока они уважают нас, у нас не будет никаких проблем. У нас полный контроль над (Ормузским) проливом», — добавил президент США.