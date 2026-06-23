Месси сделал это ровно через 40 лет после «Руки Бога» Марадоны

Удивительно, но Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира ровно 40 лет спустя после того, как Диего Марадона забил свой легендарный гол, названный «Рукой Бога», в ворота Англии на чемпионате мира в Мексике. Та игра состоялась 22 июня 1986 года.

Теперь у Месси на мундиалях 18 голов. 14 мячей он забил левой ногой, 4 — правой. Головой аргентинец не забивал.

Помимо этого, Лионель, которому 24 июня исполнится 39 лет, повторил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира. Нападающий забил в шестой игре подряд. До него подобное удавалось французскому игроку Жюсту Фонтену и бразильскому форварду Жаирзиньо. Есть шанс выйти на чистое первое место.

Еще один уникальный рекорд Месси. Он стал первым футболистом, который открывал счет в 10 разных матчах чемпионата мира. По этому показателю аргентинец оторвался от ближайших преследователей — итальянца Кристиана Вьери, бразильца Роналдо и испанца Давида Вильи, которым удавалось открыть счет в шести играх.

Всего за свою карьеру Месси забил 916 голов. Для сравнения: у Криштиану Роналду — 973 мяча.

Свои 916 голов Месси забил в 1158 матчах. 672 мяча Месси забил в составе «Барселоны», 122 — за сборную Аргентины, 90 — за «Интер Майами» и 32 — за «ПСЖ». Также Лионель сделал 414 результативных передач.