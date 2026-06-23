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Месси сделал это ровно через 40 лет после «Руки Бога» Марадоны

От 22 июня 1986 года до 22 июня 2026-го
Отдел спорта
00:36 479

Удивительно, но Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира ровно 40 лет спустя после того, как Диего Марадона забил свой легендарный гол, названный «Рукой Бога», в ворота Англии на чемпионате мира в Мексике. Та игра состоялась 22 июня 1986 года.

Теперь у Месси на мундиалях 18 голов. 14 мячей он забил левой ногой, 4 — правой. Головой аргентинец не забивал.

Помимо этого, Лионель, которому 24 июня исполнится 39 лет, повторил рекорд по продолжительности голевой серии на чемпионатах мира. Нападающий забил в шестой игре подряд. До него подобное удавалось французскому игроку Жюсту Фонтену и бразильскому форварду Жаирзиньо. Есть шанс выйти на чистое первое место.

Еще один уникальный рекорд Месси. Он стал первым футболистом, который открывал счет в 10 разных матчах чемпионата мира. По этому показателю аргентинец оторвался от ближайших преследователей — итальянца Кристиана Вьери, бразильца Роналдо и испанца Давида Вильи, которым удавалось открыть счет в шести играх.

Всего за свою карьеру Месси забил 916 голов. Для сравнения: у Криштиану Роналду — 973 мяча.

Свои 916 голов Месси забил в 1158 матчах. 672 мяча Месси забил в составе «Барселоны», 122 — за сборную Аргентины, 90 — за «Интер Майами» и 32 — за «ПСЖ». Также Лионель сделал 414 результативных передач.

У Криштиану Роналду, выступающего за аравийский «Аль-Наср», 973 гола в 1324 матчах за клубы и сборную Португалии.

Таким образом, в среднем Месси за игру забил 0,84 гола, а Роналду — 0,73.

В сегодняшнем матче с Австрией Месси в начале игры забил не с пенальти. За сборную Аргентины он не реализовал 6 из 31 11-метровых. Процент реализации - 80,6%

Всего за карьеру Месси забил 114 из 147 пенальти (77,5 процента).

Лионель стал рекордсменом мировых первенств по числу пробитых пенальти (7) и по количеству нереализованных (3).

Ранее Месси не сумел забить с точки на ЧМ-2018 в матче со сборной Исландии, а также на ЧМ-2022 — со сборной Польши. При этом на победном для аргентинцев турнире в Катаре Лионель успешно реализовал четыре пенальти в основное и дополнительное время — в ворота Саудовской Аравии, Нидерландов, Хорватии и Франции.

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