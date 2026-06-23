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О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Трамп сравнил Стармера с Черчиллем

00:46 367

Президент США Дональд Трамп заявил, что «ему даже не нужна была помощь» союзников по НАТО в войне против Ирана.

«Мне даже не нужна была их (НАТО) помощь. Мне было просто любопытно. Мы попросили их прийти, и их не было с нами. Глупо с их стороны.

(Премьер-министр Великобритании Кир) Стармер не пришел, и людям в Великобритании это не понравилось. Стармер сказал нам: «Мы будем там, как только вы победите». Я ответил: «Когда мы победим, вы нам уже не понадобитесь».

Это был не Уинстон Черчилль, с которым мы имели дело, могу вам это сказать. Италия вела себя очень плохо. Германия — очень плохо. НАТО не было с нами.

Мы тратим сотни миллионов долларов в год на их защиту от России, а они говорят нам: «Мы предпочли бы не помогать». Глупо с их стороны. Потому что мы можем сказать им то же самое, если захотим, и, возможно, так и сделаем», — сказал Трамп.

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