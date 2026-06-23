Иранцы объяснили, почему ушли

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф раскрыл детали конфликта, возникшего в ходе переговоров с американской стороной. По его словам, прямо в разгар дискуссий стало известно об угрозах американского лидера Дональда Трампа в адрес иранского президента и переговорной группы, а также о возможных ударах по территории страны.

«Я сказал Вэнсу: мы здесь ведем переговоры, и в первом пункте подписанного соглашения четко указано — никаких угроз и принуждения. Тем не менее ваш президент сегодня угрожает нам. Поймите, мы никогда не ведем переговоры под давлением», — заявил Галибаф.

Иранская делегация покинула встречу и отказалась возвращаться. Попытки американской стороны возобновить контакт через посредников успехом не увенчались. Диалог был продолжен только через катарских и пакистанских посредников — их совместным заявлением и завершились 80-минутные переговоры.

Касаясь темы Ормузского пролива, Галибаф подчеркнул, что контроль над ним останется за Ираном.

«В Ормузском проливе могут возникать проблемы. Поэтому мы согласились создать центр и телефонную горячую линию, чтобы в течение 30-дневного периода любые вопросы решались оперативно», — добавил он.