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ЧМ-2026: в матче с 2-часовым перерывом Франция разгромила Ирак

И Мбаппе сделал дубль; ВИДЕО
Отдел спорта
05:00 493

В Филадельфии завершился матч 2-го тура чемпионата мира в группе «I» между сборными Франции и Ирака. Французы победили со счетом 3:0.

Игра, которая началась в час ночи по бакинскому времени, завершилась лишь к пяти утра. После первого тайма команды не вышли на поле из-за погодных условий. К концу первого тайма пошел сильный дождь. В перерыве встречи была объявлена грозовая опасность, поэтому в соответствии с местными правилами возвращение игроков на поле было отложено. В итоге перерыв затянулся на два часа.

Первый гол Килиан Мбаппе забил еще в первом тайме. На 14-й минуте он здорово пробил, не входя в штрафную. Иракский голкипер Ахмед Басил не выручил свою команду.

На 54-й минуте Басил начудил вместе с защитником Заидом Тахсином, подарив Мбаппе 16-й гол на чемпионатах мира. Француз устремился в погоню за Месси, который в понедельник довел количество своих мячей на мундиалях до 18-ти.

На 66-й минуте итоговый счет в игре установил Усман Дембеле - 3:0.

Франция с 6 очками гарантировала себе путевку в плей-офф вслед за Мексикой, США, Германией и Аргентиной.

В эти минуты проходит второй матч 2-го тура в группе «I», в котором встречаются Норвегия и Сенегал.

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