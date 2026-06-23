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Жену Рамиля Гулиева лишили олимпийской медали

Отдел спорта
07:47 1204

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета перераспределил медали женских соревнований в беге на 800 метров на Олимпиаде-2012 в Лондоне, говорится в заявлении МОК. Это произошло в связи с дисквалификацией призера тех Игр, российской спортсменки Екатерины Поистоговой.

В 2019 году Екатерина вышла замуж за прославленного азербайджанского легкоатлета, чемпиона мира-2017 Рамиля Гулиева, проживающего в Турции. Спортсменка взяла фамилию мужа и получила турецкое гражданство.

В беге на 800 метров в Лондоне победила другая россиянка - Мария Савинова. Второе место заняла южноафриканка Кастер Семеня, а Екатерина Поистогова завоевала бронзу. В 2017 году Савинова была лишена золота в результате допингового скандала 2015 года. Золото перешло к Семеня, Поистогова же стала серебряным призером. Хотя в том же году ее отстранили на два года, но тогда по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) бегунья сохранила олимпийскую медаль.

Однако в апреле 2024 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала Гулиеву до 27 марта 2026 года, а ее результаты, включая завоевание серебра на Олимпиаде, были аннулированы. Основанием для дисквалификации послужили данные Московской антидопинговой лаборатории.

Спортсменка пыталась оспорить решение, но в мае 2025 года ее апелляцию отклонили. В связи с этим МОК пересмотрел итоги соревнований. Олимпийскую медаль Гулиевой получит кенийская спортсменка Памела Джелимо. Бронзовая награда перейдет к американке Алисии Монтано.

Сейчас Екатерине 34 года. С 2021 года бегунья представляет Турцию.

36-летний Рамиль Гулиев возглавляет отделение легкой атлетики в клубе «Фенербахче».

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