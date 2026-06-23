USD 1.7000
EUR 1.9474
RUB 2.3210
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Иран заявил: Что было до войны, не будет...

08:33 530

Управление Ормузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с США, Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

«Всем следует понимать, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, что было до войны... Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом», - сообщил Галибаф журналистам по пути из Швейцарии, передают иранские СМИ.

В то же время министры иностранных дел Омана и Ирана Бадр аль-Бусаиди и Аббас Аракчи в ходе состоявшейся встречи в Маскате «подтвердили свою приверженность международному праву и обеспечению бесплатного безопасного прохождения судов (Ормузском проливе)».

Аракчи вместе со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом прибыли в Оман из Швейцарии, где участвовали в переговорах с американской стороной.

По словам аль-Бусаиди, в Маскате они провели «конструктивные обсуждения недавнего меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, особенно части, касающейся Ормузского пролива».

Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
08:51 226
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
08:33 531
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф ВИДЕО
06:14 2321
Труба есть, а воды нет…
Труба есть, а воды нет… Наши проблемы
22 июня 2026, 20:51 4324
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел…
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел… Взгляд из Ирака; все еще актуально
22 июня 2026, 16:12 6495
Арсеналы истощились
Арсеналы истощились
01:29 3871
Иранцы объяснили, почему ушли
Иранцы объяснили, почему ушли
01:17 3488
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
00:46 2176
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
00:27 2171
Гренландцы хотят остаться гренландцами
Гренландцы хотят остаться гренландцами
22 июня 2026, 23:39 1315
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию ВИДЕО
22 июня 2026, 23:03 3005

ЭТО ВАЖНО

Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
08:51 226
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
08:33 531
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф ВИДЕО
06:14 2321
Труба есть, а воды нет…
Труба есть, а воды нет… Наши проблемы
22 июня 2026, 20:51 4324
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел…
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел… Взгляд из Ирака; все еще актуально
22 июня 2026, 16:12 6495
Арсеналы истощились
Арсеналы истощились
01:29 3871
Иранцы объяснили, почему ушли
Иранцы объяснили, почему ушли
01:17 3488
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
00:46 2176
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
Деньги Ирана на кукурузу и бобы
00:27 2171
Гренландцы хотят остаться гренландцами
Гренландцы хотят остаться гренландцами
22 июня 2026, 23:39 1315
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ, а Аргентина обыграла Австрию ВИДЕО
22 июня 2026, 23:03 3005
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться