Иран заявил: Что было до войны, не будет...

«Всем следует понимать, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, что было до войны... Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом», - сообщил Галибаф журналистам по пути из Швейцарии, передают иранские СМИ.

Управление Ормузским проливом не вернется к состоянию до конфликта с США, Тегеран будет контролировать водную артерию, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

В то же время министры иностранных дел Омана и Ирана Бадр аль-Бусаиди и Аббас Аракчи в ходе состоявшейся встречи в Маскате «подтвердили свою приверженность международному праву и обеспечению бесплатного безопасного прохождения судов (Ормузском проливе)».

Аракчи вместе со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом прибыли в Оман из Швейцарии, где участвовали в переговорах с американской стороной.

По словам аль-Бусаиди, в Маскате они провели «конструктивные обсуждения недавнего меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, особенно части, касающейся Ормузского пролива».