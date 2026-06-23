Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»

Во вторник, 23 июня, в Вашингтоне начинаются прямые переговоры между дипломатическими и военными делегациями Израиля и Ливана при посредничестве США.
По сообщению израильских СМИ, Израиль и Ливан будут представлены своими послами в Вашингтоне, советник Госдепартамента Дэн Холлер и помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Дэн Зиммерман представят США.
Главной задачей встреч, курируемых госсекретарем США Марко Рубио, является продвижение плана поэтапного вывода сил Израиля из ряда районов на юге Ливана в обмен на развертывание там подразделений регулярной ливанской армии. Предполагается, что это должно предотвратить восстановление военной инфраструктуры «Хезболлы» у израильских границ.
Между тем, по сообщению Axios со ссылкой на источников, правительство Израиля опасается, что новые соглашения, достигнутые администрацией Трампа на переговорах в Швейцарии, легитимизируют долгосрочное присутствие Ирана в Ливане и существенно ограничат свободу действий армии Израиля.
Особое возмущение израильской стороны вызывает создание «комитета высокого уровня» для контроля над прекращением огня в Ливане. В состав этой группы, помимо Ливана, США, Пакистана и Катара, официально включен и Иран, при этом сам Израиль в ней напрямую не участвует.
Источники сообщают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «находится в крайне взвинченном состоянии» из-за «ливанского пункта» в сделке Трампа с Ираном, поскольку военные успехи Израиля на северном фронте имеют решающее значение для его внутриполитических позиций в преддверии октябрьских выборов. Нетаньяху даже задействовал своего бывшего доверенного советника Рона Дермера для экстренных контактов с окружением Трампа. Утверждается. что итогом этого давления стало жесткое заявление Трампа в соцсетях с угрозами в адрес Ирана. При этом общая тенденция Вашингтона – идти на уступки Тегерану в Ливане – пока остается неизменной, пишет издание.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его указание, а также министра обороны Исраэля Каца для ЦАХАЛ остаются прежними: «Военнослужащие на юге Ливана обладают полной свободой действий для устранения любой прямой угрозы как для самих солдат, так и для жителей севера Израиля». По словам премьера, «у ЦАХАЛа нет никаких ограничений на этот счет». Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты граждан Израиля. Заявление было сделано на фоне проходивших в Швейцарии переговоров между Вашингтоном и Тегераном.