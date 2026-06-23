Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»

По сообщению израильских СМИ, Израиль и Ливан будут представлены своими послами в Вашингтоне, советник Госдепартамента Дэн Холлер и помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Дэн Зиммерман представят США.

Во вторник, 23 июня, в Вашингтоне начинаются прямые переговоры между дипломатическими и военными делегациями Израиля и Ливана при посредничестве США.

Главной задачей встреч, курируемых госсекретарем США Марко Рубио, является продвижение плана поэтапного вывода сил Израиля из ряда районов на юге Ливана в обмен на развертывание там подразделений регулярной ливанской армии. Предполагается, что это должно предотвратить восстановление военной инфраструктуры «Хезболлы» у израильских границ.

Между тем, по сообщению Axios со ссылкой на источников, правительство Израиля опасается, что новые соглашения, достигнутые администрацией Трампа на переговорах в Швейцарии, легитимизируют долгосрочное присутствие Ирана в Ливане и существенно ограничат свободу действий армии Израиля.

Особое возмущение израильской стороны вызывает создание «комитета высокого уровня» для контроля над прекращением огня в Ливане. В состав этой группы, помимо Ливана, США, Пакистана и Катара, официально включен и Иран, при этом сам Израиль в ней напрямую не участвует.

Источники сообщают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «находится в крайне взвинченном состоянии» из-за «ливанского пункта» в сделке Трампа с Ираном, поскольку военные успехи Израиля на северном фронте имеют решающее значение для его внутриполитических позиций в преддверии октябрьских выборов. Нетаньяху даже задействовал своего бывшего доверенного советника Рона Дермера для экстренных контактов с окружением Трампа. Утверждается. что итогом этого давления стало жесткое заявление Трампа в соцсетях с угрозами в адрес Ирана. При этом общая тенденция Вашингтона – идти на уступки Тегерану в Ливане – пока остается неизменной, пишет издание.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его указание, а также министра обороны Исраэля Каца для ЦАХАЛ остаются прежними: «Военнослужащие на юге Ливана обладают полной свободой действий для устранения любой прямой угрозы как для самих солдат, так и для жителей севера Израиля». По словам премьера, «у ЦАХАЛа нет никаких ограничений на этот счет». Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет оставаться в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты граждан Израиля. Заявление было сделано на фоне проходивших в Швейцарии переговоров между Вашингтоном и Тегераном.