USD 1.7000
EUR 1.9474
RUB 2.3210
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Нефть дешевеет

10:05 361

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подешевела.

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель упала на 2,52 доллара, или на 3,04%, до 80,43 доллара США.

Также подешевела и нефть Brent.

В ходе торгов на ICE London стоимость августовского контракта 2026 года на нефть марки Brent снизилась на 0,33% и составила 77,64 доллара США за баррель.

На New York Mercantile Exchange (NYMEX) цена барреля нефти марки WTI с поставкой в июле 2026 года также снизилась на 0,15%, достигнув 73,75 доллара США.

В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
10:35 93
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
10:19 403
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ Аргентина обыграла Австрию, Алжир - Иорданию; ВИДЕО, обновлено 09:05
09:05 3910
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
08:51 1360
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
08:33 1623
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф ВИДЕО
06:14 3016
Труба есть, а воды нет…
Труба есть, а воды нет… Наши проблемы
22 июня 2026, 20:51 4829
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел…
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел… Взгляд из Ирака; все еще актуально
22 июня 2026, 16:12 6795
Арсеналы истощились
Арсеналы истощились
01:29 4747
Иранцы объяснили, почему ушли
Иранцы объяснили, почему ушли
01:17 4229
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
00:46 2628

ЭТО ВАЖНО

В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
10:35 93
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
10:19 403
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ Аргентина обыграла Австрию, Алжир - Иорданию; ВИДЕО, обновлено 09:05
09:05 3910
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
08:51 1360
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
08:33 1623
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф ВИДЕО
06:14 3016
Труба есть, а воды нет…
Труба есть, а воды нет… Наши проблемы
22 июня 2026, 20:51 4829
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел…
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел… Взгляд из Ирака; все еще актуально
22 июня 2026, 16:12 6795
Арсеналы истощились
Арсеналы истощились
01:29 4747
Иранцы объяснили, почему ушли
Иранцы объяснили, почему ушли
01:17 4229
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
00:46 2628
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться