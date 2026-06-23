Нефть дешевеет

Цена на азербайджанскую нефть за 1 баррель упала на 2,52 доллара, или на 3,04%, до 80,43 доллара США.

Также подешевела и нефть Brent.

В ходе торгов на ICE London стоимость августовского контракта 2026 года на нефть марки Brent снизилась на 0,33% и составила 77,64 доллара США за баррель.

На New York Mercantile Exchange (NYMEX) цена барреля нефти марки WTI с поставкой в июле 2026 года также снизилась на 0,15%, достигнув 73,75 доллара США.