Украинские дроны против наркомафии

На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Президент Украины Владимир Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий.

«Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования», — сказал Асфура. Также, по его словам, Гондурас сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве.

Украина широко применяет дроны в боевых действиях. У Гондураса же самая острая проблема — насильственная преступность. В стране совершается 24 убийства на 100 тыс. населения, это в четыре раза выше среднего уровня в мире. Этому способствуют разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.

Насри Асфура вступил в должность президента в январе этого года. Он несколько раз высказывался в поддержку Украины, а до приезда в Киев провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсудил перспективы сотрудничества двух стран. Асфура пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский объявил, что Украина собирается открыть экспорт беспилотников, но будет поставлять их только в те страны, которые поддерживают Киев.