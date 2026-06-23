Путаница в Ормузе: противоречивые указания Ирана и США

Судовладельцы столкнулись с путаницей относительно наиболее безопасного маршрута выхода из Персидского залива, поскольку Иран, Соединенные Штаты и западные страховые компании выпустили противоречивые рекомендации по проходу через Ормузский пролив. Об этом пишет во вторник газета Financial Times.

Согласно статье издания, судоходство через пролив активизировалось, но Иран предупредил, что суда могут столкнуться с санкциями или быть вынуждены вернуться назад, если они не получат предварительного разрешения от Тегерана и будут проходить вблизи иранского побережья.

В то же время, как говорится в статье со ссылкой на трех руководителей судоходных компаний, Соединенные Штаты и некоторые западные страховые компании рекомендуют судам использовать маршрут, защищенный воздушной поддержкой США на оманской стороне пролива.

В статье также отмечается, что противоречивые указания заставили судовладельцев сомневаться, стоит ли рисковать возможным вмешательством Ирана или игнорировать рекомендации страховщиков и властей США.

«Судовладельцы и операторы оказались в затруднительном положении. Если они будут следовать указаниям страховщиков и властей США, направляясь ближе к Оману, они рискуют столкнуться с вмешательством, задержанием или потенциальными враждебными действиями со стороны иранских властей», — заявил д-р С.В. Анчан, председатель американской судоходной компании Safesea Shipping.