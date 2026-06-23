«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России

Негри призвал Россию вернуться к переговорам и заключить мирное соглашение, поскольку время в этой войне «играет против Москвы».

Соединенные Штаты поддерживают Украину в защите ее свободы и суверенитета, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негри на экстренном заседании Совбеза ООН. Его цитирует «Укринформ».

Представитель США подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке украинского народа. Негри осудил российские атаки на критическую инфраструктуру и культурное наследие Украины, в частности, удары по Киево-Печерской лавре.

Представитель США подчеркнул, что война «длится слишком долго» и должна быть завершена дипломатическим путем. Ссылаясь на заявления президента США, Негри подчеркнул необходимость скорейшего завершения войны: «Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7 на прошлой неделе, Россия должна заключить соглашение. Время не на стороне Москвы».

По словам представителя США, Россия ежемесячно теряет около 40 тысяч военных погибшими и ранеными, ее экономика «находится в крайне тяжелом положении». В то же время Украина активно внедряет инновации на поле боя.

«Дипломатия и переговоры, а не дальнейшее кровопролитие, являются единственным ответом. Ничто другое не остановит эти бессмысленные убийства», – подчеркнул американский дипломат.

Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание 22 июня по запросу Украины. Причиной для этого стал массированный удар России в ночь на 15 июня, когда Москва атаковала украинские города десятками ракет и сотнями дронов.