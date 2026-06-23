Техпереговоры США и Ирана: созданы четыре рабочие группы

Они будут заниматься вопросами отмены санкций, ядерной проблематикой, реконструкцией и экономическим развитием, а также мониторингом.

По итогам технических переговоров с США созданы четыре рабочие группы, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Гарибабади также сообщил, что реализация договоренности о разблокировке замороженных иранских средств на $12 млрд (двумя траншами по $6 млрд) «вступает в операционную фазу». Кроме того, утверждены механизм безопасного прохода судов через Ормузский пролив, а также создание «подразделения по предотвращению конфликтов» в Ливане с участием Пакистана и Катара.

«В ходе технических переговоров были предприняты необходимые шаги для выдачи генеральной лицензии на продажу иранской нефти и нефтехимической продукции, нефтепродуктов и всех сопутствующих услуг, а также достигнуты договоренности относительно разблокировки замороженных активов. Соответственно, американская сторона выдала генеральную лицензию на продажу нефти и нефтехимической продукции, нефтепродуктов и сопутствующих услуг», — сообщил замминистра.

21 июня в Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана по реализации меморандума о взаимопонимании. Как отмечается в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров.