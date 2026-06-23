USD 1.7000
EUR 1.9474
RUB 2.3210
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Техпереговоры США и Ирана: созданы четыре рабочие группы

10:34 60

По итогам технических переговоров с США созданы четыре рабочие группы, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Они будут заниматься вопросами отмены санкций, ядерной проблематикой, реконструкцией и экономическим развитием, а также мониторингом.

Гарибабади также сообщил, что реализация договоренности о разблокировке замороженных иранских средств на $12 млрд (двумя траншами по $6 млрд) «вступает в операционную фазу». Кроме того, утверждены механизм безопасного прохода судов через Ормузский пролив, а также создание «подразделения по предотвращению конфликтов» в Ливане с участием Пакистана и Катара. 

«В ходе технических переговоров были предприняты необходимые шаги для выдачи генеральной лицензии на продажу иранской нефти и нефтехимической продукции, нефтепродуктов и всех сопутствующих услуг, а также достигнуты договоренности относительно разблокировки замороженных активов. Соответственно, американская сторона выдала генеральную лицензию на продажу нефти и нефтехимической продукции, нефтепродуктов и сопутствующих услуг», — сообщил замминистра. 

21 июня в Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана по реализации меморандума о взаимопонимании. Как отмечается в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических переговоров.

В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
10:35 106
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
10:19 416
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ Аргентина обыграла Австрию, Алжир - Иорданию; ВИДЕО, обновлено 09:05
09:05 3912
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
08:51 1365
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
08:33 1628
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф ВИДЕО
06:14 3021
Труба есть, а воды нет…
Труба есть, а воды нет… Наши проблемы
22 июня 2026, 20:51 4831
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел…
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел… Взгляд из Ирака; все еще актуально
22 июня 2026, 16:12 6796
Арсеналы истощились
Арсеналы истощились
01:29 4751
Иранцы объяснили, почему ушли
Иранцы объяснили, почему ушли
01:17 4232
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
00:46 2631

ЭТО ВАЖНО

В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
10:35 106
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
10:19 416
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ Аргентина обыграла Австрию, Алжир - Иорданию; ВИДЕО, обновлено 09:05
09:05 3912
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
08:51 1365
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
08:33 1628
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф
ЧМ-2026: Мбаппе и Холанд тоже забили по два; Франция и Норвегия вышли в плей-офф ВИДЕО
06:14 3021
Труба есть, а воды нет…
Труба есть, а воды нет… Наши проблемы
22 июня 2026, 20:51 4831
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел…
Трамп ищет своего «парня» в Тегеране. И, кажется, нашел… Взгляд из Ирака; все еще актуально
22 июня 2026, 16:12 6796
Арсеналы истощились
Арсеналы истощились
01:29 4751
Иранцы объяснили, почему ушли
Иранцы объяснили, почему ушли
01:17 4232
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
Трамп сравнил Стармера с Черчиллем
00:46 2631
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться