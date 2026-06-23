В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост

В ночь на 23 июня в аннексированном Крыму прогремели взрывы, Керченский мост был перекрыт.

Как пишет Telegram-канал «Крымский ветер», после часа ночи в Керчи прогремели взрывы. Утверждается о попадании в Керчи в районе нефтетерминала. Сообщается о пожарах в районе электрической подстанции, на Керченском полуострове, а также в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Также зафиксирован пожар на въезде в Керчь: там расположена позиция С-300/С-400. Вспыхнул пожар и в районе поселка Багерово, где расположена позиция С-300/С-400, в Керчи на железнодорожной станции «Южная».

21 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщал о поражении объектов в российском Краснодарском крае и в аннексированной Керчи. «Власти» Крыма объявляли о вводе на полуострове ограничений на продажу бензина, согласно которому его нельзя будет покупать никому, кроме представителей «властей».