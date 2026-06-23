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Терпение Украины не бесконечно

Заявления украинского постпреда в ООН
10:56 1351

Украина может пересмотреть свое предложение о прекращении огня вдоль фактической линии фронта, если Совет Безопасности ООН не примет резолюцию, призывающую к полному и безоговорочному прекращению боевых действий, заявил украинский постпред при ООН Андрей Мельник.

«Украина готова к прямым переговорам с Россией для обеспечения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но наше терпение не бесконечно», — сказал дипломат, выступая на заседании Совбеза ООН, напомнив, что Украина неоднократно призывала принять резолюцию о полном и безоговорочном прекращении огня.

«Если Совет Безопасности продолжит придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина может пересмотреть и изменить свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является большим компромиссом», — цитирует Мельника агентство Reuters. 

Это уже шестое подобное заседание Совбеза ООН, созванное для обсуждения войны в Украине за последние месяцы, отмечает издание.

На заседании украинский дипломат отстаивал позицию Киева, согласно которой Украина изменила динамику войны благодаря недавним ударам.

«30% нефтеперерабатывающих объектов России были разрушены и больше не могут поддерживать эту военную кампанию», — цитирует его «Интерфакс-Украина». По словам Мельника, система ПВО уже не может защитить Москву.

Вместе с другими членами Совета Безопасности Мельник осудил удар по Киево-Печерской лавре, нанесенный в июне. Россия отрицает, что атаковала объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, заявляя, что лавра попала под удар зенитной ракеты Patriot, и это утверждение повторил российский представитель в ООН. 

«Российские вооруженные силы умышленно нанесли удар по Киево-Печерской лавре. Это православный монастырь, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и был основан еще в XI веке», — сказал Мельник.

Завершая выступление, украинский дипломат обратился непосредственно к постпреду России: «Вам никогда не удастся удержать оккупированные земли. Никогда. Убирайтесь из Украины как можно скорее» (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Россия требует вывода украинских войск из Донецкой области. Президент Украины отвергает это требование. Киев ранее предлагал начать мирный процесс с прекращения огня и вести переговоры, отталкиваясь от фактической линии фронта.

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