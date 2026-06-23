Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…

После сильно испорченных отношений с Европой, Канадой, шейхами Персидского залива президент США Дональд Трамп умудрился довести отношения с историческим союзником США — Израилем — до стратегического разрыва.
Попытки Трампа доказать премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что подписанный с Ираном меморандум является не капитуляцией, а «великой победой», сопровождались, как пишут мировые СМИ, нецензурной лексикой в адрес израильского премьера. Ранее эта лексика была применена в отношении европейцев в истории о тарифах, саудовского кронпринца Мохаммеда бин Салмана, других руководителей стран региона после войны в Персидском заливе.
После того как американский президент объявил о планах по сокращению американских военных ресурсов в Европе, европейские члены НАТО решили сами восполнить образовавшиеся пробелы в сфере безопасности. Отметим, что Вашингтон в мае 2026 года объявил, что больше не будет предоставлять Альянсу значительное количество сил и средств — от истребителей и самолетов-заправщиков до кораблей, авианосцев и подводных лодок. Европа в то же время ведет переговоры, чем заменить ключевые военные возможности, такие как истребители, корабли и прочее, которые Вашингтон перестанет предоставлять Североатлантическому альянсу.
Кроме того, страны Персидского залива стали пересматривать свою зависимость от американского зонтика безопасности. Трамп оповестил мир о том, что Иран вправе иметь баллистические ракеты. Те самые ракеты, которыми КСИР обстреливал страны Залива.
Смогут ли США оставаться супердержавой без союзников? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, известный американский политолог и журналист Дэвид Саттер сказал, что Трамп выступает с «очень безответственными заявлениями», не понимает ценности слов: «К примеру, он обещал бомбежками вернуть Иран в каменный век, стереть иранскую цивилизацию. Трамп говорит о таких вещах, о которых глава государства ни в коем случае не должен думать, тем более говорить».
Судить о политике США, по словам Саттера, просто невозможно: «Но ситуация с Израилем тревожная, потому что Израиль представляет довольно серьезную проблему для Трампа. Израильтяне должны защитить свои границы, и они по своему усмотрению будут обеспечивать собственную безопасность. Но Иран сумел как-то связать урегулирование конфликта с США со свободой для «Хезболлы» нападать на Израиль, без ответных мер со стороны израильской армии. Естественно, израильтяне не согласятся с таким условием. Но зацикленный на собственных интересах Трамп может действовать против интересов Израиля и даже вести себя враждебно в отношении еврейского государства. Это очень хороший пример манипуляции со стороны Ирана. Как вся эта ситуация разрулится, сказать очень трудно».
По мнению Саттера, большинство евреев в Америке голосуют за демократов, а не за Трампа: «Американские евреи отрицательно настроены к нынешнему главе Белого дома. Но у них различные мнения в отношении Израиля и политики Биньямина Нетаньяху. Поэтому еврейская община Америки не является главным фактором в отношениях США и Израиля. Гораздо важную роль представляет реакция тех, кто всегда был сторонником Трампа. Те, кто склонен к изоляции Америки от мировой политики. И эти люди могут проголосовать против Трампа или вообще не голосовать. Тогда Трамп потеряет большинство, по крайней мере в Палате представителей. Для него это было бы серьезным ударом, потому что у них есть возможность одобрить импичмент».
При этом политолог не согласен с мнением, что Трамп проиграл войну Ирану: «Я бы сказал, что США явно не достигли того, чего они хотели. Но кое-что США и Израиль все-таки добились в 40-дневной войне. Ситуация для иранского режима совершенно неоднозначная. Так, в ближайшем будущем иранцам будет сложно угрожать Израилю и Европе. Но США не решили фундаментальную проблему, связанную с Ираном, – это агрессивность и намерение режима уничтожить Запад. И эту проблему не решить путем переговоров. Ее можно решить только путем смены режима. Но к этому США и Европа даже близко не подошли».
По мнению эксперта, согласие США заключить меморандум практически на иранских условиях может привести к тому, что страны Персидского залива будут пытаться как-то договориться с иранцами, искать способы защитить себя от Ирана: «Значит, им придется принимать условия Тегерана, если они не могут полагаться на помощь Америки. Превращение Ирана в центр силы, который диктует свои условия региону, — очень плохая перспектива, потому что Иран представляет прямую угрозу в нескольких ключевых регионах мира, которая выражается в военно-политическом противостоянии, ракетных ударах и поддержке проиранских группировок. Это не только угроза Ближнему Востоку, Персидскому заливу, но и для Европы, которая находится в зоне риска из-за угрозы терактов и шпионской деятельности, спонсируемых иранскими спецслужбами, а также из-за потенциального развития межконтинентальной баллистической программы. А перекрытие Ормузского пролива — это вообще глобальная угроза».
Саттер считает, что военная кампания США против Ирана была довольно плохо организована и спланирована: «Когда Трамп ссорился с союзниками, он не предполагал, что их помощь все-таки ему потребуется. Он не думал о завтрашнем дне». По утверждению Саттера, «половина американцев против войны с Ираном. Союзники США отказались помогать Трампу в войне, потому что это отвечает их интересам. И частично это было из-за безответственных выступлений Трампа. Таким образом, сложилась очень серьезная и трудная ситуация в конфликте США и Ирана. Трамп отвел 60 дней, в течение которых члены его администрации постараются заключить перманентное соглашение по важным вопросам, связанным с Ираном. Естественно, перемирие будет продлеваться, и совершенно не ясно, способна ли Америка возобновить военные действия. Что произойдет, если Иран просто откажется удовлетворить американские требования, которые очень-очень вероятно не будут приняты в Тегеране? Вполне возможно, что на переговорах иранцы просто отвергнут американские условия, и США ничего с этим поделать не смогут. Пока я вижу, что сильные карты в руках Ирана».
В заключение Саттер отметил, что иранские прокси, которые не являются предметом переговоров по меморандуму, стали удачным инструментом манипулирования в руках властей ИРИ.