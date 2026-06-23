Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…

После сильно испорченных отношений с Европой, Канадой, шейхами Персидского залива президент США Дональд Трамп умудрился довести отношения с историческим союзником США — Израилем — до стратегического разрыва. Попытки Трампа доказать премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что подписанный с Ираном меморандум является не капитуляцией, а «великой победой», сопровождались, как пишут мировые СМИ, нецензурной лексикой в адрес израильского премьера. Ранее эта лексика была применена в отношении европейцев в истории о тарифах, саудовского кронпринца Мохаммеда бин Салмана, других руководителей стран региона после войны в Персидском заливе. После того как американский президент объявил о планах по сокращению американских военных ресурсов в Европе, европейские члены НАТО решили сами восполнить образовавшиеся пробелы в сфере безопасности. Отметим, что Вашингтон в мае 2026 года объявил, что больше не будет предоставлять Альянсу значительное количество сил и средств — от истребителей и самолетов-заправщиков до кораблей, авианосцев и подводных лодок. Европа в то же время ведет переговоры, чем заменить ключевые военные возможности, такие как истребители, корабли и прочее, которые Вашингтон перестанет предоставлять Североатлантическому альянсу. Кроме того, страны Персидского залива стали пересматривать свою зависимость от американского зонтика безопасности. Трамп оповестил мир о том, что Иран вправе иметь баллистические ракеты. Те самые ракеты, которыми КСИР обстреливал страны Залива. Смогут ли США оставаться супердержавой без союзников? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, известный американский политолог и журналист Дэвид Саттер сказал, что Трамп выступает с «очень безответственными заявлениями», не понимает ценности слов: «К примеру, он обещал бомбежками вернуть Иран в каменный век, стереть иранскую цивилизацию. Трамп говорит о таких вещах, о которых глава государства ни в коем случае не должен думать, тем более говорить».

Судить о политике США, по словам Саттера, просто невозможно: «Но ситуация с Израилем тревожная, потому что Израиль представляет довольно серьезную проблему для Трампа. Израильтяне должны защитить свои границы, и они по своему усмотрению будут обеспечивать собственную безопасность. Но Иран сумел как-то связать урегулирование конфликта с США со свободой для «Хезболлы» нападать на Израиль, без ответных мер со стороны израильской армии. Естественно, израильтяне не согласятся с таким условием. Но зацикленный на собственных интересах Трамп может действовать против интересов Израиля и даже вести себя враждебно в отношении еврейского государства. Это очень хороший пример манипуляции со стороны Ирана. Как вся эта ситуация разрулится, сказать очень трудно». По мнению Саттера, большинство евреев в Америке голосуют за демократов, а не за Трампа: «Американские евреи отрицательно настроены к нынешнему главе Белого дома. Но у них различные мнения в отношении Израиля и политики Биньямина Нетаньяху. Поэтому еврейская община Америки не является главным фактором в отношениях США и Израиля. Гораздо важную роль представляет реакция тех, кто всегда был сторонником Трампа. Те, кто склонен к изоляции Америки от мировой политики. И эти люди могут проголосовать против Трампа или вообще не голосовать. Тогда Трамп потеряет большинство, по крайней мере в Палате представителей. Для него это было бы серьезным ударом, потому что у них есть возможность одобрить импичмент». При этом политолог не согласен с мнением, что Трамп проиграл войну Ирану: «Я бы сказал, что США явно не достигли того, чего они хотели. Но кое-что США и Израиль все-таки добились в 40-дневной войне. Ситуация для иранского режима совершенно неоднозначная. Так, в ближайшем будущем иранцам будет сложно угрожать Израилю и Европе. Но США не решили фундаментальную проблему, связанную с Ираном, – это агрессивность и намерение режима уничтожить Запад. И эту проблему не решить путем переговоров. Ее можно решить только путем смены режима. Но к этому США и Европа даже близко не подошли».