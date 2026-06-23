Audubon, дочерняя компания Nobel Energy, заключила крупный контракт с Shell

Компания Audubon Companies, дочернее предприятие Nobel Energy и ведущий поставщик услуг в области проектирования, закупок, строительства (EPC), производства, эксплуатации и технического обслуживания (O&M), заключила контракт с Shell на предоставление инжиниринговых и закупочных услуг для портфеля ее проектов по модернизации верхних строений действующих морских платформ в американской части Мексиканского залива. Ожидается, что общая стоимость реализации (TIC) каждого проекта составит до 100 миллионов долларов США.

Контракт охватывает все глубоководные активы Shell в американской части Мексиканского залива. Audubon сосредоточится на проектах по эксплуатации, техническому обслуживанию и модернизации с целью увеличения объемов добычи энергоносителей и продления срока полезного использования объектов.

Данное сотрудничество является очередным важным этапом в реализации стратегии международного роста Nobel Energy Group в глобальном энергетическом секторе. Проект не только демонстрирует высокие инженерно-технические возможности Группы, но и знаменует собой важный шаг на пути к расширению присутствия Audubon на стратегических рынках.

Вугар Самедли, генеральный директор Nobel Energy, прокомментировал: «Выбор нашей компании для реализации этого проекта со стороны Shell, одной из ведущих мировых энергетических компаний, является свидетельством профессионализма, надежности и международного опыта нашей Группы в области инженерно-технических услуг. Это сотрудничество не только укрепляет позиции Nobel Energy Group на мировых энергетических рынках, но и создает прочный фундамент для будущего роста и новых возможностей партнерства».

Группа компаний Nobel Energy, входящая в состав NEQSOL Holding, является интегрированной компанией по производству, разработке и обслуживанию в сфере энергетики. Компания стремится вносить вклад в глобальный переход к устойчивому и низкоуглеродному будущему. Благодаря многолетнему признанному опыту, комплексным решениям, передовым технологиям, стратегическому партнерству и особому акценту на инновации, Nobel Energy зарекомендовала себя как надежный партнер в реализации сложных и устойчивых инфраструктурных проектов по всему миру.