USD 1.7000
EUR 1.9414
RUB 2.2998
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Audubon, дочерняя компания Nobel Energy, заключила крупный контракт с Shell

11:06 484

Компания Audubon Companies, дочернее предприятие Nobel Energy и ведущий поставщик услуг в области проектирования, закупок, строительства (EPC), производства, эксплуатации и технического обслуживания (O&M), заключила контракт с Shell на предоставление инжиниринговых и закупочных услуг для портфеля ее проектов по модернизации верхних строений действующих морских платформ в американской части Мексиканского залива. Ожидается, что общая стоимость реализации (TIC) каждого проекта составит до 100 миллионов долларов США.

Контракт охватывает все глубоководные активы Shell в американской части Мексиканского залива. Audubon сосредоточится на проектах по эксплуатации, техническому обслуживанию и модернизации с целью увеличения объемов добычи энергоносителей и продления срока полезного использования объектов.

Данное сотрудничество является очередным важным этапом в реализации стратегии международного роста Nobel Energy Group в глобальном энергетическом секторе. Проект не только демонстрирует высокие инженерно-технические возможности Группы, но и знаменует собой важный шаг на пути к расширению присутствия Audubon на стратегических рынках.

Вугар Самедли, генеральный директор Nobel Energy, прокомментировал: «Выбор нашей компании для реализации этого проекта со стороны Shell, одной из ведущих мировых энергетических компаний, является свидетельством профессионализма, надежности и международного опыта нашей Группы в области инженерно-технических услуг. Это сотрудничество не только укрепляет позиции Nobel Energy Group на мировых энергетических рынках, но и создает прочный фундамент для будущего роста и новых возможностей партнерства».

Группа компаний Nobel Energy, входящая в состав NEQSOL Holding, является интегрированной компанией по производству, разработке и обслуживанию в сфере энергетики. Компания стремится вносить вклад в глобальный переход к устойчивому и низкоуглеродному будущему. Благодаря многолетнему признанному опыту, комплексным решениям, передовым технологиям, стратегическому партнерству и особому акценту на инновации, Nobel Energy зарекомендовала себя как надежный партнер в реализации сложных и устойчивых инфраструктурных проектов по всему миру.

Транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
12:08 74
В Московской и Самарской областях объявили о ракетной опасности
В Московской и Самарской областях объявили о ракетной опасности
11:48 332
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки… Дэвид Саттер комментирует для haqqin.az
10:54 1250
В Азербайджане установят новый штраф в 7 000 манатов
В Азербайджане установят новый штраф в 7 000 манатов
11:23 1165
Алиев и Бердымухамедов в Физули
Алиев и Бердымухамедов в Физули фото
10:59 1114
Терпение Украины не бесконечно
Терпение Украины не бесконечно Заявления украинского постпреда в ООН
10:56 1357
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
10:35 1464
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
10:19 1631
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ Аргентина обыграла Австрию, Алжир - Иорданию; ВИДЕО, обновлено 09:05
09:05 4366
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
08:51 1827
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
08:33 2137

ЭТО ВАЖНО

Транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
12:08 74
В Московской и Самарской областях объявили о ракетной опасности
В Московской и Самарской областях объявили о ракетной опасности
11:48 332
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки… Дэвид Саттер комментирует для haqqin.az
10:54 1250
В Азербайджане установят новый штраф в 7 000 манатов
В Азербайджане установят новый штраф в 7 000 манатов
11:23 1165
Алиев и Бердымухамедов в Физули
Алиев и Бердымухамедов в Физули фото
10:59 1114
Терпение Украины не бесконечно
Терпение Украины не бесконечно Заявления украинского постпреда в ООН
10:56 1357
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
10:35 1464
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
10:19 1631
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ Аргентина обыграла Австрию, Алжир - Иорданию; ВИДЕО, обновлено 09:05
09:05 4366
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
08:51 1827
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
08:33 2137
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться