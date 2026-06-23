Ереван перезаряжает РСЗО. Но что происходит на самом деле?

Одними из самых важных боеприпасов в арсенале современных армий являются реактивные ракеты для мобильных систем залпового огня (РСЗО). Их постоянное наличие для определенного количества времени ведения боевых действий, или «критический комплект для боевых дней», определяет успех быстрых наступательных или сдерживающих оборонительных операций.

Важным и наиболее удобным калибром постсоветских стран в этом плане являются 122-миллиметровые реактивные ракеты, которые применяются на БМ-21 «Град».

Об этом говорится в отчете, подготовленном Центром стратегических коммуникаций (Баку).

В нем отмечается, что основная часть указанных ракет была получена Республикой Армения и уже не существующим сепаратистским образованием на территории Азербайджана после развала СССР и подарена Россией после вывода ее контингента с территории Грузии. Предполагается, что имели место засекреченные поставки в период 2018-2020 гг., когда Армения спешно вооружалась необходимым по контрактам с концерном «Рособороноэкспорт». Например, большая часть ракет для ПТРК была куплена оборонным ведомством РА до войны 2020 года именно у данной структуры.

Если учитывать факт того, что срок внешнего паллетного и складского хранения реактивных боеприпасов не должен превышать соответственно 10-12 и до 25 лет, то становится ясно, почему часть отстрелянных во время боевых действий ракет 122 мм не сработала. Коррективы в поставки этих важных боеприпасов внесла и война России против Украины. Очевидно, что РФ не успевает удовлетворить собственные потребности и экспортирует часть ракет из КНР и КНДР.

Как подчеркивают авторы доклада, на этом фоне у Армении, изрядно потрепанной после 44-дневной войны, оставались две возможности пополнить арсенал ракет данного калибра: это закупать необходимое у Ирана либо производить его самой. Особо стоит отметить, что этот процесс не из дешевых и технологично затратный. Например, некоторые детали стабилизаторов реактивных ракет данного калибра в свое время изготавливали предприятия Министерства оборонной промышленности АР. Продукция уходила на экспорт…