Ереван перезаряжает РСЗО. Но что происходит на самом деле?

Одними из самых важных боеприпасов в арсенале современных армий являются реактивные ракеты для мобильных систем залпового огня (РСЗО). Их постоянное наличие для определенного количества времени ведения боевых действий, или «критический комплект для боевых дней», определяет успех быстрых наступательных или сдерживающих оборонительных операций.
Важным и наиболее удобным калибром постсоветских стран в этом плане являются 122-миллиметровые реактивные ракеты, которые применяются на БМ-21 «Град».
Об этом говорится в отчете, подготовленном Центром стратегических коммуникаций (Баку).
В нем отмечается, что основная часть указанных ракет была получена Республикой Армения и уже не существующим сепаратистским образованием на территории Азербайджана после развала СССР и подарена Россией после вывода ее контингента с территории Грузии. Предполагается, что имели место засекреченные поставки в период 2018-2020 гг., когда Армения спешно вооружалась необходимым по контрактам с концерном «Рособороноэкспорт». Например, большая часть ракет для ПТРК была куплена оборонным ведомством РА до войны 2020 года именно у данной структуры.
Если учитывать факт того, что срок внешнего паллетного и складского хранения реактивных боеприпасов не должен превышать соответственно 10-12 и до 25 лет, то становится ясно, почему часть отстрелянных во время боевых действий ракет 122 мм не сработала. Коррективы в поставки этих важных боеприпасов внесла и война России против Украины. Очевидно, что РФ не успевает удовлетворить собственные потребности и экспортирует часть ракет из КНР и КНДР.
Как подчеркивают авторы доклада, на этом фоне у Армении, изрядно потрепанной после 44-дневной войны, оставались две возможности пополнить арсенал ракет данного калибра: это закупать необходимое у Ирана либо производить его самой. Особо стоит отметить, что этот процесс не из дешевых и технологично затратный. Например, некоторые детали стабилизаторов реактивных ракет данного калибра в свое время изготавливали предприятия Министерства оборонной промышленности АР. Продукция уходила на экспорт…
На выставке RISE (Powered by Silicon Mountains), которая прошла в СКК имени Демирчяна в Ереване в начале июня 2026 года, впервые была представлена продукция компании HMP - местного производителя вышеуказанных боеприпасов. 122 мм неуправляемые реактивные снаряды армянского производства получили индекс М-21OF (осколочно-фугасные) и, по утверждению представителей компании, проходят полный этап локальной сборки. Исключение составляют лишь твердотопливные элементы двигателя, которые наверняка будут закуплены у КНР или ИРИ. Предполагается, что после серии испытаний в конце текущего года данные боеприпасы будут поставлены в арсенал МО РА. В планах HMP – расширить производственную линейку, добавив в номенклатуру ракеты с различной боевой частью (например, фрагментальной) и увеличенной до 40-50 км дальностью полета.
В то же время авторы отчета считают необоснованными разговоры представителей компании о разработке ракет с управлением и возможностью полета до 100 км. Дело в том, что данная платформа слишком мала и не предназначена для такой дальности поражения; а при увеличении отсека для двигателя и изменения конструкции ракет автоматически уменьшится их боевая часть… В качестве примера можно привести турецкий концерн Roketsan, который выпускает аналог вышеуказанной разработки под индексом TRG-122 (guided rocket), дальность полета ракеты тут ограничивается 30 км. Данные ракеты могут быть использованы в ряде РСЗО, имеющихся на балансе ВС Азербайджана.
Важно понимать, что массовое локальное производство ракет РЗСО калибра 122 мм создаст у армянской армии дополнительные и не зависящие от внешних поставщиков и условий ударные возможности. Так, недавно арсенал МО РА пополнился новыми мобильными РСЗО Atlant на шасси индийского грузовика Tata LPTA 713. Военное ведомство Армении уже проводит полигонные учения с данной артиллерийской установкой, где наведение на цель может осуществляться в автоматическом режиме, дистанционно и благодаря баллистическому вычислительному оборудованию.
Интересно, что РСЗО Atlant имеет лишь 10 направляющих (ракет), против 40 в БМ-21 «Град», что, возможно, должно повысить его мобильность в горных условиях. МО РА утверждает, что артиллерийская система создана в Армении, но, судя по платформе, продукт является коллаборацией с Индией, отмечается в отчете Центра стратегических коммуникаций.