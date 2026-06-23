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В Азербайджане установят новый штраф в 7 000 манатов

11:23 1170

В Азербайджане установят штрафы за нарушение законодательства о краудфандинге.

Этот вопрос нашел отражение в статье, предложенной к внесению в Кодекс об административных правонарушениях, и был обсужден на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по труду и социальной политике.

Согласно законопроекту, за нераскрытие или неопубликование информации, подлежащей раскрытию или публикации оператором краудфандинговой платформы, должностные лица штрафуются на сумму от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 3 000 до 4 000 манатов. 

Отмечается, что за уклонение или отказ от представления отчетов о деятельности оператора краудфандинговой платформы Центральному банку Азербайджанской Республики, либо за предоставление искаженной информации или нарушение сроков их представления должностные лица штрафуются на сумму от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица - от 2 000 до 3 000 манатов.

Также за нарушение правил хранения информации и документов, подлежащих хранению в связи с управлением платформой оператором краудфандинговой платформы, должностные лица штрафуются на сумму от 500 до 600 манатов, юридические лица - от 1 000 до 1 500 манатов.

Согласно документу, за нарушение правил управления денежными средствами оператором краудфандинговой платформы в сфере краудфандинга к должностным лицам применяется штраф в размере от 2 000 до 3 000 манатов, к юридическим лицам - от 6 000 до 7 000 манатов. 

За нарушение правил проведения краудфандинговой кампании оператором краудфандинговой платформы в сфере краудфандинга должностные лица штрафуются на сумму от 2 000 до 3 000 манатов, юридические лица - от 4 000 до 5 000 манатов.

Краудфандинг — это способ коллективного финансирования, при котором множество людей (спонсоров или инвесторов) добровольно объединяют свои деньги, обычно через специальные интернет-платформы, для поддержки проектов, стартапов, творческих идей или социальных инициатив.

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