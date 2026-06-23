Американские автоконцерны станут производить оружие

Американские автомобильные концерны в ближайшее время приступят к производству оружия, заявил президент США Дональд Трамп.

«У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе (зенитные ракетные комплексы) Patriot, (крылатые ракеты) Tomahawk, а также многое другое», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Он отметил, что США наращивают производство вооружений и хотят обеспечить наличие достаточного количества ракет Patriot. Автопроизводители, обладающие незагруженными мощностями, уже заключают соглашения на изготовление ракетной продукции. Трамп уточнил, что речь идет о General Motors и Ford.

Ранее источники The Wall Street Journal (WSJ) сообщали, что Пентагон ведет переговоры с автоконцернами о производстве вооружений. В американском военном ведомстве отмечали, что привержены идее быстрого расширения оборонной промышленной базы «за счет использования всех доступных коммерческих решений и технологий, чтобы обеспечить военнослужащим решающее преимущество». Такой подход, как писала WSJ, соответствует тому, что глава Пентагона Пит Хегсет назвал «режимом военного времени».