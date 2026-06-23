Напряженная борьба на Республиканской спортивной олимпиаде среди школьников

Во второй день Республиканской спортивной олимпиады школьников (MRİO) продолжились соревнования по вольной борьбе, тяжелой атлетике, художественной гимнастике, велоспорту, настольному теннису, а также по бадминтону, баскетболу и боксу.

На соревнованиях по вольной борьбе школьники, представляющие различные города и регионы, состязались в пяти весовых категориях; всего в турнире приняли участие 178 спортсменов. В тяжелой атлетике победители были определены в весовых категориях до 48 кг и до 52 кг. На соревнованиях по художественной гимнастике были названы победительницы среди спортсменок 2014 и 2015 годов рождения.

Определены финалисты и объявлены призеры соревнований по настольному теннису. В рамках соревнований по велоспорту на шоссе состоялись групповые гонки среди юношей и девушек, по итогам которых были определены победители.

Школьники различных возрастных категорий продолжили состязаться в бадминтоне, баскетболе и боксе, демонстрируя свое мастерство.

По завершении соревновательного дня для школьников в «Деревне атлетов» была организована развлекательная программа, призванная обеспечить им полезный и интересный досуг.

Соревнования в рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников (MRİO), впервые проводимой в стране совместно Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта при поддержке Операционной компании «Бакинское городское кольцо» и соответствующих спортивных федераций, продлятся до 26 июня.