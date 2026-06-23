Пока есть «Хезболла», Израиль не уйдет из Южного Ливана

Израиль не выведет свои войска из южного Ливана до тех пор, пока поддерживаемая Ираном «Хезболла» остается там активной и нынешнее израильское правительство находится у власти. Об этом заявил во вторник министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.
«Этого просто не произойдет», — заявил Смотрич в эфире израильского армейского радио. «Пока в Ливане существует «Хезболла», израильский вывод войск из зоны безопасности в Ливане, включая хребет Бофорт, не состоится», — сказал он.
Смотрич заявил, что «Хезболла» должна быть расформирована, исключена из ливанского правительства и лишена любых военных возможностей, способных угрожать Израилю, прежде чем можно будет обсуждать новые меры безопасности.
«Хезболла» — террористическая организация. Ее необходимо расформировать, она не должна входить в состав ливанского правительства и не должна обладать никакой военной силой или возможностью угрожать Государству Израиль. Только тогда станет возможным обсуждение новых мер безопасности», — сказал израильский министр.