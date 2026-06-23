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В Азербайджане ужесточают наказания за организацию азартных игр

11:40 353

В Азербайджане ужесточают наказания за организацию и проведение азартных игр. В связи с этим предлагаются изменения в Уголовный кодекс. Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по труду и социальной политике.

Согласно документу, к азартным играм относятся, в том числе игры, проводимые в виртуальной форме, — через интернет, мобильные сети, платформы социальных сетей, а также иные средства электронной связи, включая интернет- и мобильные приложения и другие технологические платформы.

Отдельно выделяются случаи: совершенные с допуском к участию несовершеннолетних; совершенные группой лиц по предварительному сговору; а также совершенные с извлечением значительного дохода.

За такие деяния предусматривается наказание в виде штрафа в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления, либо ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Также при совершении преступления организованной группой или преступным сообществом (организацией), а также при извлечении дохода в крупном размере предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишения свободы на тот же срок.

Отметим, что в действующем законодательстве штраф установлен в фиксированном диапазоне (от 10 тысяч до 15 тысяч манатов), тогда как, согласно новому законопроекту, он будет определяться в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления.

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение наказаний за повторное совершение деяний, связанных с организацией или проведением азартных игр, а также за организацию или содержание мест для их проведения, включая случаи вовлечения несовершеннолетних, получения дохода в значительном, крупном и особо крупном размере и другие обстоятельства.

Так, согласно действующему законодательству, при повторном совершении таких деяний предусмотрено ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет либо лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. В законопроекте предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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