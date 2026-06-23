Массовые сокращения в американской разведке

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Билл Пулте приступил к массовым сокращениям сотрудников, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Сколько человек увольняют, не уточняется. Ранее источники говорили, что Пулте собирается сократить сотни сотрудников в Управлении директора национальной разведки, координирующем работу всех разведслужб США. Сокращения, по данным собеседников телеканала, также могут в значительной мере затронуть Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности.

Происходящее в Национальной разведке вызвало обеспокоенность в Конгрессе США. Члены комитетов по разведке обеих палат парламента демократы Марк Уорнер и Джим Хаймс написали письмо Пулте. Они предупредили, что такие действия угрожают национальной безопасности, и напомнили, что подобные сокращения требуют согласования с Конгрессом. В Белом доме, в свою очередь, сослались на недавний пост президент США Дональда Трампа в его соцсети Truth, в котором он заявил, что поручает Пулте провести сокращения штата.