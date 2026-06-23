USD 1.7000
EUR 1.9414
RUB 2.2998
Подписаться на уведомления
О чем договорились Иран и США на переговорах
Новость дня
О чем договорились Иран и США на переговорах

Массовые сокращения в американской разведке

11:43 257

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Билл Пулте приступил к массовым сокращениям сотрудников, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Сколько человек увольняют, не уточняется. Ранее источники говорили, что Пулте собирается сократить сотни сотрудников в Управлении директора национальной разведки, координирующем работу всех разведслужб США. Сокращения, по данным собеседников телеканала, также могут в значительной мере затронуть Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности.

Происходящее в Национальной разведке вызвало обеспокоенность в Конгрессе США. Члены комитетов по разведке обеих палат парламента демократы Марк Уорнер и Джим Хаймс написали письмо Пулте. Они предупредили, что такие действия угрожают национальной безопасности, и напомнили, что подобные сокращения требуют согласования с Конгрессом. В Белом доме, в свою очередь, сослались на недавний пост президент США Дональда Трампа в его соцсети Truth, в котором он заявил, что поручает Пулте провести сокращения штата.

Транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
12:08 83
В Московской и Самарской областях объявили о ракетной опасности
В Московской и Самарской областях объявили о ракетной опасности
11:48 341
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки… Дэвид Саттер комментирует для haqqin.az
10:54 1260
В Азербайджане установят новый штраф в 7 000 манатов
В Азербайджане установят новый штраф в 7 000 манатов
11:23 1180
Алиев и Бердымухамедов в Физули
Алиев и Бердымухамедов в Физули фото
10:59 1126
Терпение Украины не бесконечно
Терпение Украины не бесконечно Заявления украинского постпреда в ООН
10:56 1367
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
10:35 1471
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
10:19 1642
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ Аргентина обыграла Австрию, Алжир - Иорданию; ВИДЕО, обновлено 09:05
09:05 4369
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
08:51 1827
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
08:33 2140

ЭТО ВАЖНО

Транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
Транзитный груз из России в Армению через Азербайджан
12:08 83
В Московской и Самарской областях объявили о ракетной опасности
В Московской и Самарской областях объявили о ракетной опасности
11:48 341
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки…
Вашингтон объявил о победе. Израиль в ярости. А Иран потирает руки… Дэвид Саттер комментирует для haqqin.az
10:54 1260
В Азербайджане установят новый штраф в 7 000 манатов
В Азербайджане установят новый штраф в 7 000 манатов
11:23 1180
Алиев и Бердымухамедов в Физули
Алиев и Бердымухамедов в Физули фото
10:59 1126
Терпение Украины не бесконечно
Терпение Украины не бесконечно Заявления украинского постпреда в ООН
10:56 1367
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
В Крыму взрывы, пожары, перекрывали Керченский мост
10:35 1471
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
«Время не на стороне Москвы»: требование Америки к России
10:19 1642
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Еще два гола Месси! Он стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ Аргентина обыграла Австрию, Алжир - Иорданию; ВИДЕО, обновлено 09:05
09:05 4369
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
Израилю тревожно. А Нетаньяху «в крайне взвинченном состоянии»
08:51 1827
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
Иран заявил: Что было до войны, не будет...
08:33 2140
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться