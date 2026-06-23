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В Московской и Самарской областях объявили о ракетной опасности

11:48 342

Ракетную опасность объявили на территории Московской области. Соответствующее сообщение распространила единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пишет РБК.

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге», — говорится в сообщении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев о ракетной опасности пока не сообщал.

О ракетной опасности также объявили власти Самарской области. «Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам», — написал в телеграме губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин тем временем сообщает, что от Минобороны России поступила информация об угрозе БПЛА: «Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения».

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